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影／國防部斥共軍侵領海為假訊息 秀花蓮F-16V戰機肌肉
共軍傳出中共軍艦日前實則已進入花蓮附近領海，國防部今日斥為「假訊息」，軍方同時公布駐守花蓮基地的空軍第五戰術混合聯隊，上午就有兩批F-16V戰機緊急起飛，持續執行巡弋任務的實際行動，展示捍衛國家安全的能力與決心。聯隊官兵表示，中共發布的假訊息很多，請國人不要上當；國軍全天候堅守崗位，以實際行動捍衛國家安全。
國防部披露，今日在花蓮基地現場，空軍第五戰術混合聯隊的飛行官接獲命令後，立即駕駛F-16V戰機，掛載AIM-120先進中程飛彈等彈械，緊急起飛執行空中巡弋任務，展現國軍守護家園的決心。
第五聯隊修補大隊支援中隊武掛分隊官兵，也執行「AGM-84魚叉飛彈潛力裝掛作業」。官兵首先實施人員及戰機安全檢查，隨後駕駛掛彈車搬運魚叉飛彈，依標準作業程序，將飛彈裝掛至戰機上。
國防部轉述受訪官兵表示，國軍以備戰不求戰的原則，理性應對共軍各種挑釁舉動，但捍衛國家主權和領土安全的能力與決心，絕對不容置疑。尤其是面對中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假訊息，請國人不要上當，正確的臺海周邊軍事動態，請以國防部發布者為準。
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