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當執法艦對上軍艦 海巡四大旗艦聯合海軍監偵共軍艦艇
海軍昨日主動披露海巡3000噸級救難巡防艦高雄艦也加入監偵共軍艦艇侵台的行列，據悉，海巡署此次支援海軍包括3000噸級高雄、宜蘭艦、4000噸級嘉義艦、新竹艦執行全天候偵共軍艦艇的任務，與海軍共同守住台灣周邊24浬鄰接區任務。
海巡署因應北海、南海與海峽護漁任務，原本即須在24浬海域執法，共軍艦艇此次疑有侵入我鄰接區水域的作為，海軍主力艦艇每日皆有10艘以上在台海周邊水域阻隔一逕趨近岸際的共軍艦艇，傳已有多艘艦艇出海達一星期未靠港整補，海巡艦艇義無反顧投入支援，出動能對應的大型艦艇，以執法艦對軍艦，協助海軍執行海上監偵阻隔的任務。
據了解，海巡署出動目前現役最大型的救難巡防艦，包括排水量最大的3000噸級高雄、宜蘭艦、4000噸級嘉義艦、新竹艦，均納入海軍聯成系統指揮，全天候隨海軍任務派遣監控共軍艦艇，海巡排水量1000噸以上執法艦艇均備便支援輪替，啟動平戰轉換機制，共同應對共軍。
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