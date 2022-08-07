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共軍戰機午間越海峽中線？ 台灣航迷嗆：有種飛過來！
大陸解放軍機艦持續在台灣周邊活動，台灣航迷今天中午追蹤發現一架疑似共軍戰機穿越海峽中線，隨後加速折返，挑釁動作讓航迷嗆「有種飛過來」。
「這架飛機沒有呼號，但一看就是共機。」台灣周姓航迷說，這架未知飛機原本在海峽中線飛行，突然轉向台灣，穿越海峽中線後又折返回去。
他說，這架飛機高度在5502公尺，飛行時速從每小時600公里，折返時突然加速到每小時1241公里，能短時間加速到破千公里只有戰鬥機的可能性最大。
另有航迷表示，這架疑似共機的飛行器穿越海峽中線時間很短，不到1分鐘就轉向飛往大陸，這動作擺明在挑釁，有種就飛過來，不要夾著尾巴就跑。
台灣周邊海空域今天不僅有大陸解放軍機艦持續活動，美軍包括RC-135、P-8A及KC-46A等軍機也在台灣東北部、東部、東南部及西南空域活動。
而共軍在台周邊活動，國軍一刻也不敢鬆懈，一方面除了持續密切監控解放軍的動態，一方面加強國軍戰備與訓練。台東志航基地，除了恢復F-5E、F-5F日常訓練外，也加強基地內戰備任務。
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