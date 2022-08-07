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醫借鏡俄烏戰爭分析「只要美國沒這動作」 台海熱戰機率極低

聯合新聞網／ 綜合報導
中國人民解放軍東部戰區在台灣東部海域空域開展規模空前的實戰化聯合演訓，對預定海域成功實施遠程火力實彈射擊。 示意圖／新華社
中國人民解放軍東部戰區在台灣東部海域空域開展規模空前的實戰化聯合演訓，對預定海域成功實施遠程火力實彈射擊。 示意圖／新華社

美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，引起台灣海峽對岸的中國大陸不滿，近日頻頻在台周邊海空域發動軍事實彈演訓，威脅台灣國家安全。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學近日在粉專發文分享看法，這幾天因為裴洛西來台，「對岸流氓政權藉機軍演威嚇我們的國家，網路上認知作戰曾出不窮，目的不外乎是分化國人和製造恐慌」。

他指出中國大陸4日試射11次導彈，隔日台股大漲超過300點，「除了海中炸魚、讓小粉紅高潮、讓台灣島內藍白紅協力者興奮外，看不出有何實質作用」。

「我相信國軍的監控能力，若導彈真的有可能落在領地，一定會即時通知國民」，他強調無需製造不必要的恐慌，如導彈飛到外太空、穿越國土，實在沒必要特別提出。

他也借鏡俄烏戰爭，點出美國如今尚未啟動撤僑動作，「我相信美國情蒐和判斷戰場的能力，只要沒有啟動撤僑，基本上台海發生真正熱戰的機率極低。我們正常生活就是對流氓中國政權最大的報復和反擊，不太需要特別回應軍事挑釁」。文末，他更反諷道「我倒是要感謝中共幫我們免費宣傳，再次讓世界關注、看見台灣！」

軍演 解放軍 美國 俄烏戰爭

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