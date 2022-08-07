醫借鏡俄烏戰爭分析「只要美國沒這動作」 台海熱戰機率極低

美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，引起台灣海峽對岸的中國大陸不滿，近日頻頻在台周邊海空域發動軍事實彈演訓，威脅台灣國家安全。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學近日在粉專發文分享看法，這幾天因為裴洛西來台，「對岸流氓政權藉機軍演威嚇我們的國家，網路上認知作戰曾出不窮，目的不外乎是分化國人和製造恐慌」。

他指出中國大陸4日試射11次導彈，隔日台股大漲超過300點，「除了海中炸魚、讓小粉紅高潮、讓台灣島內藍白紅協力者興奮外，看不出有何實質作用」。

「我相信國軍的監控能力，若導彈真的有可能落在領地，一定會即時通知國民」，他強調無需製造不必要的恐慌，如導彈飛到外太空、穿越國土，實在沒必要特別提出。

他也借鏡俄烏戰爭，點出美國如今尚未啟動撤僑動作，「我相信美國情蒐和判斷戰場的能力，只要沒有啟動撤僑，基本上台海發生真正熱戰的機率極低。我們正常生活就是對流氓中國政權最大的報復和反擊，不太需要特別回應軍事挑釁」。文末，他更反諷道「我倒是要感謝中共幫我們免費宣傳，再次讓世界關注、看見台灣！」