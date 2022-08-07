【即時短評】政治指導下的國軍 辛酸的父親節

國軍三天來因應共軍環台、實彈操演，三軍備極辛勞，機、艦、人員谷盡全力，海陸空三度空間監偵、攔截，相信已構成密不透風的防禦網，展示軍事投資的價值。但也許是政治因素限制，國防部保守低調，在自家鄰接區甚至領空、海區域遭進入挑釁，仍一逕以「嚴密監控、廣播驅離、備戰而不求戰」的政治語言，表達謹小慎微的立場，導致監偵訊息發布、心戰作為，處處被動、落後。政治指導軍事，固然是民主政治的一環，但面對此次模擬接戰實體的大事件，國軍只有辛勞，卻無練兵效果，殊為可惜。

國防部上午發布「日常」一片，向無法歡度父親節的官兵喊話，堅守崗位，守護國人日常。我們向戰備中的國軍致敬，沒有他們在國土外圍抵禦威脅，國人無法尋常度日、歡渡佳節。

共軍此次將這波軍事操演定為三天，研判就是演練在72小時內，完成台海封鎖、同時奪下空權、海權，建立海上輸送帶，讓外軍無法在72小時內進入台海周邊支援或介入戰場，演練共軍長久以來「快打、速決、損小、效高」的戰略指導，共軍事前甚至透過新華社說明操演科目。值此，國軍除了被動防守外，是否有突破封鎖的作為？

九六台海危機時，或因偵蒐裝備不足，國軍慎重其事，全軍提升戰備、管制休假，官兵寫遺書備戰，同時秘密調動應急攻陸武器至前線，完整將固安作戰計畫演練一遍。但必須付出的代價，就是社會因資訊缺乏而恐慌，股市大跌，接著幾年外界都在探討美僑如何撤離台灣。

這也許就是當前的政治指導想要避免的事，尤其年底選舉將至，為避免影響選情，因此面臨共軍遠高於九六台海危機的操演陣仗，國軍未曾提升戰備，內部僅以不成文的「加強戰備」外馳內張地運作，我國耗資鉅額款項購置防空飛彈、攻陸飛彈，因「經常戰備時期突發狀況處置規定」修訂為寧承受第一擊，也不開第一槍，僅存的不對稱戰略優勢沒有推定的機會，防衛想定因此與現實脫節。

我國有長程預警雷達這項戰略預警優勢，但當防衛想定是先承受第一擊，毋怪不發防空警報；我國積極採購遠距精準武器，耗資2千多億元自製飛彈提升海空戰力，規定是卻是先挨打，不發第一槍，買來何用？

共軍演習前，國軍漢光演習實兵演練剛結束，國軍「四年期國防總檢討」（QDR）曾對蔡政府所提「重層嚇阻」戰術作出描述：「發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端。倘敵仍執意進犯，則依『拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸』之用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，以阻敵登島進犯」。

面對共軍重兵封鎖台灣的演訓，外界看不到這個防衛想定的實踐甚至訓練。對於不公布共軍飛彈經台北上空，體銜政治指導的核心官員即已揭示理由是「不能影響民心」，質言之也就是不能影響選情。如此，國軍官兵全力應敵，但恐因政治限制，綁手綁腳，失去「先勝」的契機。毋怪乎連揭露船艦監偵的心戰作為，都是共軍先發動，國軍才被動反擊，果然印證須先承受「第一擊」的要求。外界觀之，不免為國軍感到心酸。