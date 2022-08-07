軍人半夜不睡覺是為了什麼？國軍弟兄吐露心聲：想守護台灣

美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，引起大陸不滿，於是宣告4至7日於台海周邊進行實彈演習。

綽號紅茶的網友在Dcard以「軍人半夜不睡覺是為什麼？」為題發文，相信很多人都對這次演習感到恐慌，有少部分人甚至睡不著覺，他安慰大家不要擔心、放心睡覺，「因為有一群人不睡覺、正在默默守護著台灣，24小時守護著大家，守護著每一位住在台灣這塊土地的人」。

他緩緩地說出自己身為職業軍人，不喜歡政治，也不討厭中共，但是很喜歡台灣，「我想守護每一個我愛的人，台灣的每一個人，所以無論任何人只要想傷害台灣，國軍必定會挺身而出，無論付出任何代價，將敵人擋在境外，除非我們全部陣亡，否則就是敵人飄在海上、躺在沙灘上」。

他最後祈禱世界和平、台海安定，沒有人喜歡戰爭，但是國軍絕不逃避，「我愛台灣，台灣真的很美」。

原PO真心的告白感動無數網友，大家紛紛留言「向中華民國國軍致敬！」、「謝謝每一個保衛台灣的國軍」、「謝謝你們，辛苦了！」、「國軍真的辛苦了，謝謝你們保護我們」、「謝謝你們鎮守第一線」。