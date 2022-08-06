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國防部釋監控共軍馬鞍山號影片 海巡艦也入列平戰轉換

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今晚再「加碼」釋出「中華民國」海軍馬公軍艦於我東部海域近距監控中共馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。圖／國防部影片
國防部今晚再「加碼」釋出「中華民國」海軍馬公軍艦於我東部海域近距監控中共馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。圖／國防部影片

因共軍透過官媒釋出操演艦艇目視我艦的挑釁作為，國防部今晚再「加碼」釋出「中華民國」海軍馬公軍艦於我東部海域近距監控共軍馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。

國防部表示，海軍晝夜不息，嚴密監控，站在海疆的最前線，只為捍衛國家主權，守護國人的安全，國軍及海巡協力衛疆。國防部釋出的畫面中，海巡艦艇高雄艦（CG129）也加入監控共艦的行列。

馬公艦（ROCS Ma Kong DDG-1805）是海軍基隆級飛彈驅逐艦，具備反潛反艦防空等作戰性能。高雄艦則是海巡署南機隊所屬3000噸級的巡防救難艦，配有波佛斯40公釐 L/70 快砲1門、T-75 20毫米機砲1座、T75班用機槍4座。共軍「馬鞍山」號則屬飛彈護衛艦（舷號525）。

國防部今晚再「加碼」釋出「中華民國」海軍馬公軍艦於我東部海域監控中共馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。圖／國防部影片
國防部今晚再「加碼」釋出「中華民國」海軍馬公軍艦於我東部海域監控中共馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。圖／國防部影片
海巡艦艇高雄艦（CG129）也加入監控共艦的行列。圖／國防部影片
海巡艦艇高雄艦（CG129）也加入監控共艦的行列。圖／國防部影片

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