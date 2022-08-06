國防部釋監控共軍馬鞍山號影片 海巡艦也入列平戰轉換

因共軍透過官媒釋出操演艦艇目視我艦的挑釁作為，國防部今晚再「加碼」釋出「中華民國」海軍馬公軍艦於我東部海域近距監控共軍馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。

國防部表示，海軍晝夜不息，嚴密監控，站在海疆的最前線，只為捍衛國家主權，守護國人的安全，國軍及海巡協力衛疆。國防部釋出的畫面中，海巡艦艇高雄艦（CG129）也加入監控共艦的行列。