趙少康：漢光演習警報大響 東風飛彈打過來卻裝沒事

中廣董事長趙少康今天下午在臉書貼文，之前全世界都說台海快開戰了，台灣卻不以為意；現在解放軍真的包圍台灣實彈演習了，全世界都以為解放軍要打過來了，甚至有外國公司要撤離員工了，台灣還是歌舞昇平。4顆東風飛彈從台北上空飛過，國防部不吭不響，最近漢光演習，沒有飛彈打來卻空襲警報大作，等到真的飛彈打過來，反而裝沒事，平時如戰時、戰時如平時，台灣真是一個神奇的地方。

趙少康貼文如下：

4顆東風飛彈從台北上空飛過，國防部不吭不響，最近漢光演習，沒有飛彈打來卻空襲警報大作，等到真的飛彈打過來了，反而裝作沒事，真是平時如戰時、戰時如平時。

南部海釣船被搶租一空，因為太多人要搭船出海看解放軍的軍艦，他們說：96年沒有拍到，這次一定要拍到。

全世界遇到這種狀況，股市一定崩盤，只有台灣不但沒跌，昨天反而大漲300多點。

當全世界都在為台灣擔憂的時候，台灣反而很淡定：反正不會打，你們緊張什麼？而且就算真打了，我們又能怎樣？

實彈演習第二天，週五晚上有朋友在Joyce East 請客，滿滿一大桌17個人，大吃大喝到10點多，週六中午我和家人在新光三越夜上海午餐，餐廳滿滿客人沒有虛席，只見高談闊論、大塊朵頤，沒有人在討論演習。

華盛頓會感到奇怪，北京一定更不解：台灣人到底是怎麼了？

台灣真是一個神奇的地方！