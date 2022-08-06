大陸在台灣周邊展開軍演…美國會干預嗎？專家這樣看

中國8月4日開始在台灣周邊海域展開數十年來規模最大的實彈軍演，以此回應25年來美國國會最高級別代表團對台灣的訪問。

由美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領的這次訪問被一些人批評為一種危險的、象徵性的姿態。批評者認為華盛頓真正需要的是在幕後做更多的工作，以加強台灣在面對中國日益增長的侵略可能性的防禦能力。

「我們應該把與台灣的雙邊關係集中在低調但具有高度影響力的行動上，以加強台灣的防禦能力。」史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）說，「美國眾議院議長的訪問接近於光譜的另一端。」

美國海軍在太平洋和南中國海的存在是在該地區對中國的主要威懾。

事實上，扶持美國在印太地區的聯盟是裴洛西此行的既定目標。這個目標還包括團結法國和英國等歐洲國家參與應對中國在聲稱是其領土的國際水域進行的所謂航行自由演習。

台灣國防軍事專家蘇紫雲認為，中國的軍事演習目的在於針對台灣的「戰略心理戰」，也是北京希望「阻止美國軍隊支持台灣」的一個信號。

美國是台灣的主要軍事支持者，向台北出售急需的武器和國防技術。幾十年來，華盛頓根據《與台灣關係法》向台灣出售武器。該法允許美國向台灣供應「防禦性」武器。

據《防務新聞》報導，自2019年以來，台灣已經訂購了至少價值170億美元的美國軍事裝備。其中包括美國前總統川普時期的80億美元的66架F-16戰鬥機訂購——這是有史以來最大的單一訂單之一。

2022年7月，美國國務院批准了一項可能的軍售——向台灣出售價值1.08億美元的「軍事技術援助」。五角大樓在一份聲明中說，台灣要求提供坦克和戰車的維修部件、小型武器、作戰武器系統和後勤支持項目。

今年1月，在中國軍機飛入台灣防空識別區增加的情況下，台灣立法院通過了86億美元的額外國防開支預算，其中大部分可能會被分配給反艦武器。

把台灣裝備成「豪豬」

儘管有美國的支持和更多的國防預算，台灣仍然無法跟上中國幾十年來的軍事現代化進程。這種軍事力量懸殊推動台灣建立「不對稱戰爭」能力，也稱為「豪豬戰略」。

該戰略主張使用較小但非常有效的武器來對抗較大的敵方武力。例如，烏克蘭在抵禦俄羅斯入侵的第一階段中，通過使用肩扛式火箭來摧毀坦克，就是該戰略的成功應用。

目前，美國建議台灣購買以機動性和精確性為目標而設計的武器裝備，以對抗來自中國的海上入侵。

今年5月，《紐約時報》和《政治家》（Politico）報導說，美國國務院告訴台北，台灣應該專注於購買適合非對稱戰爭並能更好地威懾和防禦中國的設備，例如導彈和升級後的火炮，而不是大型大宗武器，如旨在擊毀潛艇的昂貴的直升機。

自川普政府以來，華盛頓已經批准出售給台灣諸如「魚叉」反艦導彈、高機動性火炮火箭系統（HIMARS）、「刺針」導彈和MQ-9「獵人殺手」無人機等不對稱戰爭武器系統。

「戰略模糊」 vs. 「戰略清晰」

由於生產問題和烏克蘭戰爭，並非所有訂購的武器都已交付給台灣。有人批評美國在將台灣的防務作為國家安全的優先事項時行動太慢。

美國與台灣沒有正式的外交關係，而是承認以北京為首都的中華人民共和國是「一個中國」政策下的「中國唯一合法政府」。

北京將台灣視為中國的一個省，終究會與大陸「統一」，必要時甚至會實施「武統」。

然而，美國並沒有明確承認中國對台灣的主權，並繼續向這個自治的島嶼提供武器，這導致了目前棘手的外交往來和戰略灰色地帶。

根據1979年頒行的《與台灣關係法》，華盛頓在台灣問題上保持「戰略模糊」立場，這意味著不保證直接的軍事干預，但也沒有明確排除。

美國總統拜登最近在談話中說，如果台灣受到中國的攻擊，美國將「保衛」台灣，引發了輿論困惑。白宮出面澄清說，華盛頓並沒有改變立場。

美國外交政策界有一些呼聲，要求美國在中國逐漸壯大軍事能力的情況下改變口徑。

美國外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）在《外交事務》發表文章認為，華盛頓需要轉而採取「戰略清晰」政策。

哈斯寫道，過去「在台灣和美國對中國有軍事優勢時行之有效的遊戲規則已不太可能阻止在過去25年裡一直為台海衝突備戰的解放軍」。他說：「華盛頓需要把為台海衝突備戰作為國防部的首要任務，並為其提供相應的資源。」

台灣國防軍事專家蘇紫雲認為，儘管解放軍本周正在進行「史無前例」的武力展示，但戰火升級的概率「非常小」，因為目前開戰「對北京非常不利」，而且中國未必能取勝。

他認為，習近平不能冒險行事，否則可能危及他作為中國領導人的第三個任期。

美國會進行軍事干預嗎？

1950年，在中共接管中國大陸後不久，美國陸軍五星上將麥克阿瑟說，台灣（當時叫福爾摩沙）在「共產黨的手中」相當於一艘「永不沉沒的航空母艦」，將會危及美國在太平洋的戰略利益。

然而，台灣政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）認為，美國不太可能干預中國本周進行的軍事演習。

南樂向德國之聲表示，北京軍演是一種明顯的恐嚇手段，「如果美國考慮改變戰略模糊，這表明北京在嚇唬眾人方面非常成功。」

南樂認為這次軍演肯定會對美國國會產生影響。他說：「美國所有的鷹派政客都會吃這一套。我擔心這可能是一場競賽，中國對此反應強烈，這會給那些尋求對中國採取鷹派立場的人提供了燃料，以證明他們的立場。這些類型的強烈反應將相互影響。」

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