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共艦疑趨近東海岸 漁民推估距岸16浬「來到家門口」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
新華社發布解放軍艦艇5日抵近台灣本島演訓的相片，遠方艦艇為我海軍蘭陽號飛彈巡防艦。畫面中，台灣海岸線肉眼已清晰可見。新華社
新華社發布解放軍艦艇5日抵近台灣本島演訓的相片，遠方艦艇為我海軍蘭陽號飛彈巡防艦。畫面中，台灣海岸線肉眼已清晰可見。新華社

中共解放軍發動鎖台操演，中共新華社今天發出系列照片，披露我軍濟陽級蘭陽軍艦在東部監控共艦的畫面，背景的中央山脈與和平電廠排煙管清晰可見，花蓮漁民議論紛紛，直說「侵門踏戶太誇張」，也有人擔心「會不會打過來啊？」賞鯨業者、花蓮區漁會常務監事王登義從照片推測，共艦距我岸際約30公里（16浬）。

花蓮區漁會總幹事林俊吉捕魚超過30年，對該處海域地形相當熟悉，一看到照片就說，這在秀林鄉清水斷崖北邊外海，估計當時蘭陽艦距岸約8浬，他昨天下午到豐濱視察時，看到海上有另一艘比蘭陽艦還大的我國軍艦在巡弋。

「感覺阿共仔來到家門口了」，陳姓老船長說，老共之前發布的消息，在東海岸演習範圍距離是最遠的，大家感覺天高皇帝遠，還不擔心，今天看到照片才發現原來這麼近，「實在太誇張，怎麼會這樣子」，還有漁民擔心「會不會打過來啊？」

林俊吉說，花蓮港280多艘漁船，絕大多數是近海作業，凌晨1、2時出港，中午返航，漁區距岸約5浬處，夏天因水溫高、漁穫少，本來就少有漁船出港，若從解放軍發布照片來看，雙方對峙的海域距漁區有段距離，不會影響出海作業。

也是「維納司」賞鯨船業者的王登義說，花蓮北部賞鯨海域約在鹽寮以北到新城以南，清水斷崖要再往北一點，不在賞鯨海域範圍，這幾天也沒有聽說有人在外海看到共艦的蹤影。他從照片背景排煙管高度推算，共艦距岸約30公里，也就是大約16、17浬。

暑假是花蓮賞鯨的旺季，雖然共軍鎖台操演，但各家賞鯨船仍正常出海。王登義說，這幾天遊客人數持平並未減少，感覺民眾對此也不熱衷，大家就是希望演習早點過去，相安無事。

解放軍東部戰區5日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，並與我方蘭陽號飛彈巡防艦對峙。新華社
解放軍東部戰區5日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，並與我方蘭陽號飛彈巡防艦對峙。新華社

軍演 解放軍

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