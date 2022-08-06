國軍戮力戰備傳不幸 中科院副院長歐陽力行恆春猝逝

國軍因應共軍戰備辛勞，傳來不幸消息。中科院副院長歐陽力行昨前往恆春執行公務，投宿某飯店，今晨駕駛去接他，但並未見其出房門，經與飯店開門進入，發現他沒有氣息，送醫不治。院方今天預計將遺體送回中壢。

歐陽力行原任軍備局少將副局長，近期轉任中科院副院長，他具有博士學位，既有才也戮力從公。中科院因承接海空戰力提升裝備生產業務量大增，因此調他到中科院協助督導。中科院近期在九鵬基地有飛彈試射行程，且基地發射藥生產線正在運作，歐陽力行全力督導輔佐，卻發生憾事。

據了解，歐陽力行昨天晚上在國安會開會到19時，緊接就南下屏東九鵬，投宿恆春某飯店。早上被駕駛發現猝逝。中科院已即刻連絡家屬，並啟動治喪整備。院長張忠誠下令，下週一晨報改實體會議，一級主管務必到場，全體為歐陽力行默哀一分鐘。

中科院上午則表示，歐陽力行原訂今（6）日代表該院參與屏東滿洲舉行的原民收獲祭活動，於昨（5）日晚間下榻屏東恆春旅館，於今早7時20時發現臥床不醒人事，經報警到場協處，確認歐陽副院長已辭世，死亡原因警方刻正相驗中，初步了解為心肌梗塞。

中科院說，歐陽力行任副院長任職期間戮力從公，勇於任事，中科院院深感哀慟，已安排專人陪同家屬並協處後續治喪事宜。