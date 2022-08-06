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近距離緊迫！共軍艦艇疑趨近東部海岸 攝下我跟監的濟陽級艦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共新華社今（5）日發出系列照，披露我軍濟陽級蘭陽艦在東部海域監控共艦的畫面，背景的中央山脈清晰可見。新華社
中共新華社今（5）日發出系列照，披露我軍濟陽級蘭陽艦在東部海域監控共艦的畫面，背景的中央山脈清晰可見。新華社

共軍發動鎖台操演，兩岸海空軍機艦今持續在台海周邊海空域對峙，中共新華社今天發出系列照，披露我軍濟陽級蘭陽軍艦在東部海域監控共艦的畫面，而共軍艦艇趨近岸際的程度，讓照片背景的中央山脈與和平發電廠排煙管清晰可見。

對此，海軍司令部上午表示，為確保我海疆安全，針對中共擾台艦艇，海軍蘭陽艦均全程保持嚴密監控，可充分掌握及應處。

新華社8月5日報導宣稱，解放軍東部戰區按計劃，繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，檢驗提高戰區部隊聯合作戰能力。

報導指稱，東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇在台島周邊海域展開聯合封控，連續組織晝夜間模擬對陸打擊、綜合攻防、聯合反潛等實戰化演練，提升艦艇核心作戰能力。多艘護衛艦、導彈艇和多個機動岸導火力單元對海上重要目標實施火力追瞄，展開模擬突擊。

新華社這則報導今刊登在中共解放軍報網路版，報導中的附圖，顯示共艦趨近我東海岸，隨艦記者攝下共軍艦員監控我跟監的濟陽級蘭陽艦，背景有中央山脈。

中共新華社今（5）日發出系列照，披露我軍濟陽級蘭陽艦在東部海域監控共艦的畫面，背景可見花蓮秀林鄉和平電廠的煙囪。新華社
中共新華社今（5）日發出系列照，披露我軍濟陽級蘭陽艦在東部海域監控共艦的畫面，背景可見花蓮秀林鄉和平電廠的煙囪。新華社

軍演 解放軍

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