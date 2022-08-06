因應共軍迫近海岸 國軍動用「岸置飛彈系統」反制

國防部昨日表示，昨日上午有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動。我方動用包括「岸置飛彈系統」實施反制。

按軍方新聞稿語意，除說明共軍戰機越過海峽中線外，也首度肯定共軍軍艦也進入海峽中線以東，而由我海軍艦艇、「岸置飛彈系統」實施反制。但軍方聲明缺乏海面威脅的細節。

海軍在西岸、澎湖固定陣地部署有雄二反艦飛彈，本島則有機動式的雄三反艦飛彈可靈活部署，海上敵目標一般由海軍監偵指揮部以微波鏈傳海鋒部隊。動用岸置飛彈備戰反制，研判共艦有趨近我領海或禁限制水域的行動，海峽情勢嚴峻。

國防部昨日表示，至昨日上午11時止，已有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動。國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用「空中偵巡兵力」、「海軍艦艇」，以及「岸置飛彈系統」適切應處。