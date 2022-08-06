國防信用破產？他獨排眾議 今各部會甩鍋國防部

因應共軍飛彈操演，國防部設有包括國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘等高階將領、文官在內的緊急應變機制，在公布共軍情資上採「共識決」，由於一位備受政界信賴的決策核心獨力反對，國防部作出不公布詳情的決定。但也造成如今面對民意質疑，各部會將責任全「甩鍋」軍方的現象。

我國耗資400餘億元建構長程預警雷達，且台美共同操作，經過多次北韓試射飛彈一時掌握的經驗，對大陸全面防情自然都能掌握。既然共軍落彈區規劃在東部外海，我早已判定飛彈射擊後在大氣層外的飛行過程應無安全疑慮，國防部卻選擇不公布詳情，讓日本防衛省藉由公布共軍在台海飛彈軌跡，藉以強化其在東部海域與我各有主張的經濟水域的論述，國防部傷害繳付高額稅金維持雷達運作民眾的感情。

4日中午共軍展開軍演後，國防部13點59分掌握首波共軍飛彈軌跡，對外窗口曾肯定沒有飛彈飛越台灣陸地上空，但在共軍16時一波飛越我陸地的導彈發射後，國防部對此表達不評論。這段時間就是國防部決策的時候。

國防部對此波飛彈操演危機設有緊急應變機制，研判共軍落彈區分布，事前即作出警戒以警戒優先的決定，高層在操演過程於衡指所藉由飛彈預警中心傳來的情資，緊盯共軍飛彈軌跡，證實事前研判無誤。但對是否公布情資，在衡指所內的緊急應變小組意見卻產生分歧。

據了解，國防部長邱國正考量共軍飛彈飛經我陸岸上空，由於是在大氣層外飛行，且動向並未有明顯下墜的姿態，僅止飛行經過，主張應以簡圖方式善加公布，除善盡民眾知的權利務，也能培養民眾憂患意識，了解國軍備戰辛勞與戰略優勢，安定民心，參謀總長陳寶餘也沒有意見。但一位備受政界信賴的官員持反對看法，具申此舉恐影響民心士氣，強力主張不可公布航跡，尤其是經過台北上空的資訊，主張對外僅釋出數量即可。

由於應變小組採共識決，官員又是備受政界信賴、軍中認為他能掌握政局走向者，因此決定採用他的意見，不公布詳情。但不到一小時後，日本防衛省不但幾乎公布所有飛彈射擊軌跡簡圖，還指出有四枚飛彈經過台北上空。

事後各部會面臨媒體查詢質問，甚至國安層級人士，都回應「國防部已經說了」、「去問國防部」。軍方因此獨自扛下信用破產的毀譽。