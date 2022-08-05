國防部不公布共軍飛彈軌跡 張延廷：加分變減分

對於共軍飛彈飛經台北上空，我國是否應發放防空警報，前空軍副司令張延廷今天受訪表示，縱不發防空警報，也應提供民眾簡訊，這種事寧可過，不可鬆；國防部不說，造成信用破產，加分變減分。

張延廷表示，參照日本2017年因應北韓導彈通過北海道上空落入太平洋，甚至以色列與伊朗的軍事衝突，國防部面對此次共軍導彈操演，就算不發放防空警報，也應提供民眾相關簡訊，發揮長程預警雷達駐地的優勢，說明飛彈行經過程與脫離時間，以增加民眾憂患意識。如今卻由日本防衛省公布，造成國內媒體報導周知民眾時大量應用日本防衛省資料與圖卡，國軍的加分變減分，既無法凸顯國軍防衛作為，還落到信用破產。

張延廷說，飛彈經過台灣陸岸上空，不見得全無危險性，有可能組件掉落，過去連太空梭都曾失事墜毀，為安全考量，發放防空警報並不為過，這種事「寧可過、不可鬆」。不發防空警報，也應比照地震災報提供簡訊，民眾也才能藉此了解國軍有掌握，心才安。而就算台灣的國防部不發布資訊，中共、日本、美國也會有資訊，網路社群高手如雲，在資訊開放的時代裡，任何訊息都會曝光。