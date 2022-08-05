支持此次飛彈越台北不發警報 蘇紫雲：壞球不必揮棒

對於共軍飛彈飛經台北上空，我國是否應發放防空警報，國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲今天表示，以此次事件而言，的確沒有發布的必要。他以棒球比喻說，若是壞球，打擊手就不會揮棒。

蘇紫雲表示，沒有發布必要的主因，是共軍飛彈飛行路徑在大氣層外並非領空、彈著區也不具威脅，但考量類似太空垃圾墜落如8月1日中共「長征5」火箭殘害墜落、或2012年北韓「銀河3」運載火箭拋棄段可能對台灣之威脅，未來可評估修訂法律規定增加「警戒提示」，區隔空襲與其他威脅，以增加彈性並安定民心。

他說，首先，是考量發佈的必要性。若是不遭成威脅就不必要發佈。就空權理論來說，分成制空與防空，飛彈防禦屬於防空部分，對要地進行空襲防備，主要是落點是否會造成威脅，若經過解算彈著點不具威脅性，就不必發佈警報。白話說，以棒球比喻，若是壞球，打擊手就不會揮棒。

他進一步說，其次，則是強化發佈機制，目前是以空軍作戰司令部作為防空威脅的判定，再將情資傳遞給內政部民防指揮管制所，由各派出所啟動警報器。此一流路程序沒有問題，各派出所甚至每日上午9時30分左右防空警報器低鳴試運轉，確保警報器功能正常。未來可肆應威脅改變，調整應處規程，以使權責機關有更大處置彈性。

蘇紫雲表示，第三則是法體系規定的修訂以對應新威脅樣態。目前「警察機關防情警報傳遞聯絡要點」，正在排隊修法，增列「飛彈」便是正確做法。此外，包括調整警報發布線、以及新增發布的類型，傳統的「空襲」之外，新增「警戒」提示，以應對類似新興威脅，例如2012年北韓發射運載火箭，其發動機拋棄後也可能通過台灣，當時便引起擔憂，甚至討論是否啟動愛國者飛彈戒備，以防萬一北韓火箭發動機墜入國土時，可予以摧毀降低傷害。