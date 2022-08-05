快訊

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

支持此次飛彈越台北不發警報 蘇紫雲：壞球不必揮棒

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲。圖／本報資料照
國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲。圖／本報資料照

對於共軍飛彈飛經台北上空，我國是否應發放防空警報，國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲今天表示，以此次事件而言，的確沒有發布的必要。他以棒球比喻說，若是壞球，打擊手就不會揮棒。

蘇紫雲表示，沒有發布必要的主因，是共軍飛彈飛行路徑在大氣層外並非領空、彈著區也不具威脅，但考量類似太空垃圾墜落如8月1日中共「長征5」火箭殘害墜落、或2012年北韓「銀河3」運載火箭拋棄段可能對台灣之威脅，未來可評估修訂法律規定增加「警戒提示」，區隔空襲與其他威脅，以增加彈性並安定民心。

他說，首先，是考量發佈的必要性。若是不遭成威脅就不必要發佈。就空權理論來說，分成制空與防空，飛彈防禦屬於防空部分，對要地進行空襲防備，主要是落點是否會造成威脅，若經過解算彈著點不具威脅性，就不必發佈警報。白話說，以棒球比喻，若是壞球，打擊手就不會揮棒。

他進一步說，其次，則是強化發佈機制，目前是以空軍作戰司令部作為防空威脅的判定，再將情資傳遞給內政部民防指揮管制所，由各派出所啟動警報器。此一流路程序沒有問題，各派出所甚至每日上午9時30分左右防空警報器低鳴試運轉，確保警報器功能正常。未來可肆應威脅改變，調整應處規程，以使權責機關有更大處置彈性。

蘇紫雲表示，第三則是法體系規定的修訂以對應新威脅樣態。目前「警察機關防情警報傳遞聯絡要點」，正在排隊修法，增列「飛彈」便是正確做法。此外，包括調整警報發布線、以及新增發布的類型，傳統的「空襲」之外，新增「警戒」提示，以應對類似新興威脅，例如2012年北韓發射運載火箭，其發動機拋棄後也可能通過台灣，當時便引起擔憂，甚至討論是否啟動愛國者飛彈戒備，以防萬一北韓火箭發動機墜入國土時，可予以摧毀降低傷害。

軍演 解放軍

延伸閱讀

【重磅快評】中共飛彈飛越上空 該公布還是不公布？

昨共軍飛彈越台無防空警報 警政署：警報發放權責為國防部

大陸飛彈落入日本專屬經濟區 陸外交部稱「EEZ說法不存在」

共軍飛彈越台消息晚於日本公佈、蔡總統神隱一天 趙少康批：拿人民性命開玩笑

相關新聞

國軍戮力戰備傳不幸 中科院副院長歐陽力行恆春猝逝

國軍因應共軍戰備辛勞，傳來不幸消息。中科院副院長歐陽力行近日到恆春督導所屬飛彈射擊相關業務，昨日投宿恆春某飯店，今晨駕駛...

國防部：今日多批共軍機艦台海活動模擬對台攻擊

國防部上午表示，國軍今日上午偵獲多批中共機、艦，於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。國軍...

近距離緊迫！共軍艦艇疑趨近東部海岸 攝下我跟監的濟陽級艦

共軍發動鎖台操演，兩岸海空軍在台海周邊海空域對峙，中共新華社今天發出系列照，披露我軍濟陽級艦在東部監控共艦的畫面，共軍艦...

共軍狂發演訓「超燃現場」 黃海今起10天實彈射擊

在連續兩日對台周邊海空域實行大規模軍演後，共軍東部戰區6日持續在官方微博公開演訓畫面，包括與我蘭陽艦對峙，以及共機抵近等...

中共軍演時間軸day3／共艦疑趨近東海岸 漁民推估距岸16浬「來到家門口」（不斷更新）

美國眾議院議長裴洛西訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

罕見發布視頻、照片 解放軍：飛官俯瞰台灣中央山脈

解放軍5日續在台灣周邊進行海空域軍演，中國軍方罕見發布一段「解放軍戰士從戰機上俯瞰台灣海岸線和中央山脈」的視頻和照片，解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。