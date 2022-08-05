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網流傳海軍艦艇今對峙共軍「中華神盾」 海軍回應了

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
兩岸網路社群今流傳一組照片，宣稱是國軍成功級艦在高雄西南外海緊隨跟監中共解放軍的052C（舷號150）長春艦畫面。圖／翻攝自記者爆料網、網路社群
兩岸網路社群今流傳一組照片，宣稱是國軍成功級艦在高雄西南外海緊隨跟監中共解放軍的052C（舷號150）長春艦畫面。圖／翻攝自記者爆料網、網路社群

兩岸網路社群今流傳一組照片，宣稱是國軍派里級逢甲艦在高雄西南外海緊隨跟監中共解放軍的052C（舷號150）長春艦畫面，經查證海軍司令部今晚表示，海軍軍藉聯合情監偵手段，對台海周遭艦船動態，均能有效掌握；針對踰越海峽中線活動共艦，於第一時間即檢派艦艇嚴密監控並廣播示警。

海軍並未評論此事，但也未加以否認；而國防部也表示，不評論個案；但針對中共多批軍艦、軍機於台海周邊演習，國軍運用各種監偵機制，全程嚴密監控，秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，堅定捍衛主權和國家安全。

052C型驅逐艦同級艦共有6艘，四面主動式相位陣列雷達，被大陸網友稱為「中華神盾」。排水量達5800噸，配射程達300公里的鷹擊62反艦導彈等武器系統，長春艦是隸屬東部戰區海軍驅逐艦6支隊的艦艇。

畫面中跟監長春艦的我方海軍艦艇，據了解，應是海軍146艦隊所屬的逢甲艦，7月30日出海至今，傳原本5日行程要北靠基隆，但因應情勢仍在海上待命。該艦配備有1座Mk13 Mod 4單臂飛彈發射器可裝填40枚RIM-66標準一型MR Block VI B中程防空飛彈或反艦魚叉飛彈。

軍演 解放軍

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