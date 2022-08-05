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空軍公布踰越海峽中線挑釁共機 24架蘇愷30北部越線
國防部公布今日台海周邊空域空情動態，今總計有49架快慢戰機在台灣海峽中線活動，其中蘇愷30和殲11戰機在北部海峽中線部分越線挑釁，光蘇愷30就高達24架次。空軍除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部今日稍早曾發新聞稿，指今日迄17時止，有68架次中共軍機持續於台海周邊頻密活動，並逾越海峽中線，嚴重破壞台海現況。但深夜公布的軍機架次銳減為49架，引起質疑。空軍司令部解釋，空軍所公佈的49架次是進入防空識別區中線以東的共機，國防部所發布的68架則包是含中線以西活動的架次。
空軍司令部表示，今日有殲-10戰機7架次、殲-11戰機6架次、殲-16戰機10架次、蘇愷-30戰機24架次、運-8遠干機、運-8反潛機各1架次在台海中線附近活動，其中殲-11戰機、蘇愷-30戰機在北部中線越線挑釁，其餘機則在西南空域活動，但航向同樣採取踰越中線的作為。
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