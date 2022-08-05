快訊

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍公布踰越海峽中線挑釁共機 24架蘇愷30北部越線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今日公布今日台海周邊空域空情動態，今總計有49架快慢戰機在台灣海峽中線活動。圖／空軍司令部提供
國防部今日公布今日台海周邊空域空情動態，今總計有49架快慢戰機在台灣海峽中線活動。圖／空軍司令部提供

國防部公布今日台海周邊空域空情動態，今總計有49架快慢戰機在台灣海峽中線活動，其中蘇愷30和殲11戰機在北部海峽中線部分越線挑釁，光蘇愷30就高達24架次。空軍除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部今日稍早曾發新聞稿，指今日迄17時止，有68架次中共軍機持續於台海周邊頻密活動，並逾越海峽中線，嚴重破壞台海現況。但深夜公布的軍機架次銳減為49架，引起質疑。空軍司令部解釋，空軍所公佈的49架次是進入防空識別區中線以東的共機，國防部所發布的68架則包是含中線以西活動的架次。

空軍司令部表示，今日有殲-10戰機7架次、殲-11戰機6架次、殲-16戰機10架次、蘇愷-30戰機24架次、運-8遠干機、運-8反潛機各1架次在台海中線附近活動，其中殲-11戰機、蘇愷-30戰機在北部中線越線挑釁，其餘機則在西南空域活動，但航向同樣採取踰越中線的作為。

軍演 解放軍 空軍 海峽中線 台海

延伸閱讀

外媒報導：共軍68架軍機和13艘軍艦穿越台灣海峽中線

影／台南基地IDF戰機掛彈升空 捍衛領空安全

「台灣人該醒醒」蘇起：海峽中線將消失 中國隨時會來

國防部：共軍機艦今上午持續擾台海 並踰越海峽中線

相關新聞

國軍戮力戰備傳不幸 中科院副院長歐陽力行恆春猝逝

國軍因應共軍戰備辛勞，傳來不幸消息。中科院副院長歐陽力行近日到恆春督導所屬飛彈射擊相關業務，昨日投宿恆春某飯店，今晨駕駛...

國防部：今日多批共軍機艦台海活動模擬對台攻擊

國防部上午表示，國軍今日上午偵獲多批中共機、艦，於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。國軍...

近距離緊迫！共軍艦艇疑趨近東部海岸 攝下我跟監的濟陽級艦

共軍發動鎖台操演，兩岸海空軍在台海周邊海空域對峙，中共新華社今天發出系列照，披露我軍濟陽級艦在東部監控共艦的畫面，共軍艦...

共軍狂發演訓「超燃現場」 黃海今起10天實彈射擊

在連續兩日對台周邊海空域實行大規模軍演後，共軍東部戰區6日持續在官方微博公開演訓畫面，包括與我蘭陽艦對峙，以及共機抵近等...

中共軍演時間軸day3／共艦疑趨近東海岸 漁民推估距岸16浬「來到家門口」（不斷更新）

美國眾議院議長裴洛西訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

罕見發布視頻、照片 解放軍：飛官俯瞰台灣中央山脈

解放軍5日續在台灣周邊進行海空域軍演，中國軍方罕見發布一段「解放軍戰士從戰機上俯瞰台灣海岸線和中央山脈」的視頻和照片，解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。