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【即時短評】消失的警報 是忘記還是害怕「響」起？

聯合報／ 本報記者程平
共軍擾台軍演，飛彈跨越台灣上空，國防部未發布防空警報引發質疑，圖為警察局屋頂上的防空警報喇叭。記者許正宏／攝影
共軍擾台軍演，飛彈跨越台灣上空，國防部未發布防空警報引發質疑，圖為警察局屋頂上的防空警報喇叭。記者許正宏／攝影

中國大陸解放軍4日起對台灣周邊軍演，更有4枚東風飛彈從台灣上空飛過。不過，蔡政府卻不在第一時間證實，直到日本防衛省發布消息後才被動說明，彈道飛彈飛行路徑於大氣層外，對本島地面不構成危害，所以未發放防空警報。這樣的說法不免讓人質疑，警報沒響，是忘記，還是害怕「響」起？

依照「台澎地區防空警報器發（試）放及維修實施規定」，防空警報係指自台灣本島沿海邊緣70浬為警報發放線，在空軍作戰指揮部空中管制中心獲知敵機或不明機航跡，判明有進襲台灣本島之可能，並進入我警報發放線以內時，即下達緊急警報命令。

而4日解放軍發射的11枚東風飛彈，不但有4枚飛越台灣上空，更有2枚彈落點距離台灣約60浬。只不過，國防部第一時間先說飛彈航跡未經過台灣上空，後又被迫改口稱飛彈飛行路徑於大氣層外，不構成危害。一變再變的態度，如果不是第一時間掌握不清，就是想粉飾太平。

且依照日本的經驗，2017年北韓發射導彈飛過日本上空落在北太平洋海域，當時北韓導彈的飛行最高高度為550公里左右，日本依舊啟動全國瞬時警報系統；如果日本政府可以提醒日本人民，台灣人民難道不值得台灣政府提醒?更何況，光是2枚飛彈落在距台60浬處，就足以下達緊急警報命令。

蔡英文總統曾在2019年4月1日在臉書貼文，稱對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離，更特別標註「愚人節但國家安全不能開玩笑」。沒想到當解放軍真的恫嚇威脅，蔡政府卻把全民當愚民，以為矇眼摀耳就天下太平，只怕有一天北京這個放羊的孩子，真的放出狼，蔡政府能還擊的只剩嘴砲。

軍演 解放軍 彈道飛彈

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