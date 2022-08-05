台灣多處遭網攻「幹掉6萬台設備」 駭客組織APT27：我們做的

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、佩洛西或波洛西）訪問台灣後，在北京舉行軍演抗議的同時，台灣多處遭受網絡攻擊，包括政府網站、車站與便利店螢幕系統等，神秘駭客組織APT27被發現原來8月3日已在YouTube高調發布影片，承認組織發動「網絡特別行動」，又指「讓我們拭目以待」。

↓神秘駭客組織APT27發布的影片↓

在影片中，一名蒙面者出現在鏡頭前，用英語講述組織關注到裴洛西不顧中國與台灣同胞反對與警告竄訪台灣，為了反對挑釁，組織會對台灣展開網絡特別行動，攻擊對象包括台灣政府及所有基礎設施，稱「讓我們拭目以待，祝你們好運！」影片並配上中英文字幕。

據英媒報導，組織聲稱已在台灣關閉了約6萬台連接互聯網的設備。

台灣行政院政務委員唐鳳表示，8月2日公務機關遭受的網絡攻擊流量逾1.5萬GB，超過以往單日最高攻擊量約23倍。

中國外交部發言人華春瑩8月4日在例行記者會上，被記者問到此事時回應稱「我不了解你說的情況。」她之後指「這不是外交問題。」

APT27屬神秘駭客組織，此組織過去遭西方指控來自中國。德國聯邦憲法保衛局1月曾發表報告，指控APT27是一個中國駭客組織的別名，又化名為「熊貓使者」。

中國外交部則多次否認與西方指控的網絡攻擊有關，批評西方國家在網絡安全問題上對中國進行無理指責，又稱是無中生有、顛倒黑白，是出於政治目的的抹黑和打壓。

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文章授權轉載自《香港01》