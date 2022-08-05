影／軍演最前線小琉球加強巡防 海巡署廣播勸離逼近船艇

中共解放軍包圍台海軍演，屏東離島小琉球距軍演海空域最近僅9.5公里，被網友稱為「在搖滾區看免費軍演」。明天起周休，今已有遊客提前登島，包船出海遊興不減，不過海巡署不敢掉以輕心，一整天派遣10餘航次巡防艇勸離，確保安全。

此次軍演衝擊逐漸發酵，今有網友在臉書社團小琉球聯盟提問，稱全家人周末要到小琉球過父親節，不知道海底觀光玻璃半潛艇是否有正常行駛？軍演是否有影響？多數網友都回說完全沒影響，還有人指「在搖滾區看免費軍演何樂不為」，甚至戲謔稱「可以看小琉球花火節阿~期間限定歐」。

往返東港小琉球的航運公司表示，尚未接到停航通知，目前船班都正常行駛，不受影響。

據了解，海巡署從軍演首日就全面提升巡防勤務，第五海巡隊今派遣PP10075巡防艇前往小琉球海域，一旦發現遊艇、漁船逼近軍演海空域，立即廣播勸離。一位船長透露，這兩天出港船艇少很多，雖然還是有遊客登島旅遊，但還是嗅得出緊張氛圍。