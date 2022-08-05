【重磅快評】中共飛彈飛越上空 該公布還是不公布？

中共軍演第一天，「主秀」是飛彈試射。國軍傍晚宣布，共軍對台灣東北、東部、西南的操演區，共發射11枚東風系列飛彈。晚間日本防衛省的數字僅九枚，但明確標示出各飛彈的時間與路徑，其中四枚通過台北上空後，落在與那國島附近海域。由於下午記者提問時，國防部曾表示「飛彈沒有飛越台灣上空」，因此日方白紙黑字一出，立刻引起質疑，認為軍方配合蔡政府蓄意粉飾太平，若非日本政府宣布，民眾還不知道中共飛彈已經從頭頂飛越。

對此必須要「科普」：超出大氣層之外就非屬領空，不在國家主權範圍內；大氣層與太空的界線，沒有絕對定義，一般認定在離地80~100公里。彈道飛彈飛行軌跡穿出大氣層，最大高度約在射程的四分之一左右。依據日方資訊（我方並無公布細節），通過台北上空為第六至九枚，飛行距離約500至550公里，通過北台灣上空時，約正處於最大高度，因此應不在領空內。

另一方面，國軍的愛國者三型防空飛彈雖具備反彈道飛彈能力，但射程僅20公里。以日方公布的九枚中共飛彈軌跡，台灣島上的愛三飛彈，不是軌跡太高就是落點太遠，根本沒機會攔截。所謂「國軍何不將其打下」的批評，其實沒有事實基礎。

雖然打不著，但是否該發布防空警報？對此國防部說，彈道飛彈主要路徑位於大氣層外，對飛越之地面區域並無危害。國軍監偵掌握中共飛彈彈道，預測出其路徑將落於東部外海，因此未發放防空警報。

道理說得通，實務上也有反證：2017年北韓試射飛彈通過日本上空，日方就曾發布警報。不過當時安倍政府的動作，明顯是趁機宣傳強化防衛能力，甚至把愛國者發射車放列在防衛省大樓前，此舉毫無戰術意義，只有宣傳價值。

換言之，彈道飛彈通過他國上空，法理上未侵犯領空，實質上也難擊落，但鐵定會讓對方不悅。至於要不要發布警報，就是高度政治性的選擇。當今政府的宣傳主軸，既要確保民眾對北京同仇敵愾，同時又要淡化威脅強度以免恐慌，不願發布警報，並不令人訝異。

然而，不發警報是一回事，國防部宣稱「飛彈未飛越」又被打臉，就是另一層級。如果檢視時間表，共軍第一枚飛彈是中原標準時間13時56分，通過北台灣是最後四枚，15時06分至08分。再考慮新聞發稿時間，因此的確很可能，記者詢問國防部時，當時共軍已發射的飛彈，都落在台灣南北兩端，還沒有飛越本島。

不過，以國軍的情蒐與情言能力，應該不難預期，接下來飛彈可能射往東部外海（此地是共軍唯一明確宣布要射飛彈的操演區，南北兩端反而沒提）。就軍事專業而言，彈道飛彈從大氣層外飛過，的確沒什麼傷害。但是軍方應該換位思考，一般民眾得知「頭頂有飛彈通過」，難免會情緒衝擊；第一時間宣稱沒有，等一下就覆水難收，反而落個粉飾太平的質疑。

尤其先前坊間就有相關人士強調，「共軍飛彈可能通過三大都會」說法；演習之初急於「找哏」的媒體，自然積極炒作成話題。在這種情況下，國軍何不在共軍飛彈通過上空後第一時間，就發布消息證實，同時提醒飛彈飛越不會產生傷害。掌握話語的主動權，方可最大程度拆解不必要疑慮。事實情況却是日方公布路徑，國人才驚覺「被飛彈飛越」，反而徒增不信任。