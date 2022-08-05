國安高層下令勿公布共軍飛彈軌跡？ 國防部：非事實

軍方昨日未發布中共東風系列飛彈發射軌跡，國防部今天否認是受國安高層指示，而是為保護國軍情監偵作業能量。

媒體報導「國防部未發布中共導彈發射軌跡，是受國安高層指示」，國防部今日發出新聞稿表示，所述內容並非事實。

國防部表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。

國防部表示，考量中共軍演，以威懾我方為主要目標，且仍在進行中。為保護國軍情監偵作業能量，因此有關其飛行路徑等資訊，不予公布。

國防部稱，在政府團隊無分晝夜，專注應處各種威脅、守護國家安全之際，任何不實言論，均無助於國家安全。