獨／台日對共進入偵搜較量 直擊與那國、樂山雷達陣地

中共解放軍自8月4日中午開始為期4天，6區同步的海空與彈道飛彈聯合軍演。昨(4)日空軍在台海周邊空域動態公布22架次共機穿越中線飛行，國防部則在下午3點10分首次公布解放軍在下午1點56分起發射東風系列彈道飛彈，隨即在傍晚5點30分再次發布解放軍至下午4點發射11枚東風系列彈道飛彈於北、東、南部海域的新聞更新訊息。但日本防衛省在晚間8時許發布中國彈道飛彈發射訊息，與國防部的新聞訊息卻有落差。其中下午4點5分與4點8分兩枚自福建寧德基地發射的東風15B彈道飛彈被日方推定為飛越台北上空，頓時引起注意。深夜11點15分國防部再度發出新聞稿指出，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層，對飛躍之廣闊地面並無危害。為保護國軍情監偵作業能量，有關飛行路徑等資訊，將不予公布。

針對日本昨日將解放軍彈道飛彈路徑鉅細靡遺對外公開，軍方人士指出，日本本次的訊息並非來自台灣樂山雷達情資共享，應是由自身的SRP(預警雷達)系統資訊運算得出。日本目前的彈道飛彈偵搜系統，主力裝備是金剛級與愛宕級驅逐艦上的神盾雷達。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，日本對彈道飛彈監偵手段，推測是美日經由軍事合作管道，在解放軍發射飛彈後，由美國監偵衛星監控並將位置訊息傳遞日方，日方再藉由神盾艦與西南列島上的陸基雷達進行監控描繪，最後解算出全程的彈道軌跡。

日本在2016年因應釣魚台爭議與共艦擴張，在離台灣距離僅110公里的與那國島設置沿岸監視部隊並增設陸基海空搜索雷達陣地。記者曾實際至當地，可見陣地由4種不同雷達組成。不過由於與那國島當地高溫高濕環境，所有雷達都被保護罩層層保護，外界無從得知雷達型號，不過雷達陣地位處與那國西部，東側靠山，整體的偵搜範圍為西北、西、西南向為主。對日方針對本次解放軍在台灣東北部、東部、與東南部的軍演，是最具偵搜有利位置的陣地。

解放軍今(5)日預計在各操演區進行海空聯合操演，國防部中午新聞稿指出，已有多批軍機、艦踰越海峽中線活動。國軍偵蒐最強主力為位在新竹，在2012年啟用的長程預警雷達，偵蒐有效距離可達3600公里，過去曾多次被披露有效掌握北韓彈道飛彈的發射軌跡。揭仲表示，以國軍的偵搜能力，解放軍的彈道飛彈應都可有效的全程掌握並計算彈著點。承平時期不能交火，比的就是偵蒐能力，國防部在新聞處理上可以大膽一點，就不會有像日本的消息出來之後國內一片質疑的聲浪。