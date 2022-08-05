美航母戰鬥群在台灣附近？ 軍事專家從「這架」美軍機動向見端倪

大陸軍演今天進入第二天，美軍軍機多架次、多機種不斷在台灣周邊活動，似乎是偵蒐解放軍相關演習情報參數，但航迷發現一架呼號「FFAB123」頻在台灣東南空域出沒。軍事專家說：「看到海鷹出現，美航母戰鬥群就在附近不遠處」。

軍事專家表示，呼號「FFAB123」是美國海軍MH-60海鷹直升機，主要配置在航母或軍艦上，若這幾天在台灣東南空域活動，也代表雷根號航母戰鬥群就在這海域；MH-60是SH-60R升級版，可用於反潛、反艦等多重任務。