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美航母戰鬥群在台灣附近？ 軍事專家從「這架」美軍機動向見端倪
大陸軍演今天進入第二天，美軍軍機多架次、多機種不斷在台灣周邊活動，似乎是偵蒐解放軍相關演習情報參數，但航迷發現一架呼號「FFAB123」頻在台灣東南空域出沒。軍事專家說：「看到海鷹出現，美航母戰鬥群就在附近不遠處」。
軍事專家表示，呼號「FFAB123」是美國海軍MH-60海鷹直升機，主要配置在航母或軍艦上，若這幾天在台灣東南空域活動，也代表雷根號航母戰鬥群就在這海域；MH-60是SH-60R升級版，可用於反潛、反艦等多重任務。
大陸持續在台灣周邊海空域軍演，美軍包括RC-135V、KC-135R、RC-135S、P-8A等機種，多次飛入演習區域，航迷透過飛機追蹤網站，發現今天美軍軍機的出現次數遠比昨天更為頻繁，而在台灣東南空域一架呼號「FFAB123」的軍機備受關注。
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