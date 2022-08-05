共軍4枚導彈越台「侵門踏戶」 謝龍介批：國安卻演空城計

國民黨台南市長參選人謝龍介在個人粉專指出，美國眾議院議長裴洛西來台訪問後，解放軍連續4天進行實彈軍演，發射多枚東風導彈，有4枚飛越台北上空，是「侵門踏戶」，能理解陸、美博弈，大國角力，正是風口浪尖，但也正告對岸領導人，別拿台灣出氣，傷害台灣人民感情。

謝龍介同時說，這4枚導彈，也像是當頭棒喝，揭穿民進黨「抗中保台」的操作。導彈凌空，國防部沒發警報，聲稱「那不是領空，是太空」，又說什麼中共意在恫嚇，所以不發消息不是隱匿，是「不讓老共得逞」。

他批國安局長陳明通，為了護航林智堅抄襲，聲明幾千字幾千字地寫，結果真正的國安危機來了，卻又不見隻字片語。蔡總統消失一天，絲毫不見當初被吹捧「慈母守中線」（插畫家nagee的插畫）的霸氣，如今別說中線，連領空領海都被無視。

謝龍介說只有國軍弟兄，值得尊敬，謝謝保家衛國，也致上最高敬意，辛苦了！請務必注意任務安全，勇往直前，平安回家。