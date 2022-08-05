快訊

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍4枚導彈越台「侵門踏戶」 謝龍介批：國安卻演空城計

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介批共軍侵門踏戶，國安卻演空城計。圖／謝龍介提供
國民黨台南市長參選人謝龍介批共軍侵門踏戶，國安卻演空城計。圖／謝龍介提供

國民黨台南市長參選人謝龍介在個人粉專指出，美國眾議院議長裴洛西來台訪問後，解放軍連續4天進行實彈軍演，發射多枚東風導彈，有4枚飛越台北上空，是「侵門踏戶」，能理解陸、美博弈，大國角力，正是風口浪尖，但也正告對岸領導人，別拿台灣出氣，傷害台灣人民感情。

謝龍介同時說，這4枚導彈，也像是當頭棒喝，揭穿民進黨「抗中保台」的操作。導彈凌空，國防部沒發警報，聲稱「那不是領空，是太空」，又說什麼中共意在恫嚇，所以不發消息不是隱匿，是「不讓老共得逞」。

他批國安局長陳明通，為了護航林智堅抄襲，聲明幾千字幾千字地寫，結果真正的國安危機來了，卻又不見隻字片語。蔡總統消失一天，絲毫不見當初被吹捧「慈母守中線」（插畫家nagee的插畫）的霸氣，如今別說中線，連領空領海都被無視。

謝龍介說只有國軍弟兄，值得尊敬，謝謝保家衛國，也致上最高敬意，辛苦了！請務必注意任務安全，勇往直前，平安回家。

軍演 解放軍 謝龍介 國安局

延伸閱讀

林哲瑄左肩關節唇撕裂 謝龍介：不查不足以息眾怒

謝龍介主張南山公墓文史化、公園化 南市府這麼回應

南山公墓文史化 謝龍介：期待成為殯葬文化博物館區

網紅「台南Josh」開箱新竹棒球場遭攻擊 謝龍介：掃到颱風尾

相關新聞

大陸軍演時間軸day2／共軍東部戰區宣布 今繼續對台灣3區域實戰軍演（不斷更新）

美國眾議院議長裴洛西訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

共軍東部戰區傍晚宣布 5日繼續進行實戰化聯合演訓

在昨日對台灣周邊海域發射飛彈、出動上百架殲擊機進行實彈演習後，共軍東部戰區5日傍晚宣布，戰區按計畫，「繼續位台島北部、西...

國安高層下令勿公布共軍飛彈軌跡？ 國防部：非事實

軍方昨日未發布中共東風系列飛彈發射軌跡，國防部今天否認是受國安高層指示，而是為保護國軍情監偵作業能量。

美航母戰鬥群在台灣附近？ 軍事專家從「這架」美軍機動向見端倪

大陸軍演今天進入第二天，美軍軍機多架次、多機種不斷在台灣周邊活動，似乎是偵蒐解放軍相關演習情報參數，但航迷發現一架呼號「...

共軍飛彈越台消息晚於日本公佈、蔡總統神隱一天 趙少康批：拿人民性命開玩笑

共軍昨對台海周邊海空實施飛彈射擊操演，飛彈曾飛經我陸域上空，不過國防部落後於日本宣佈消息，未發放防空警報也未說明航跡。對...

曹興誠捐30億元加強國防 政院：相關部會可配合協助

聯電榮譽董事長曹興誠今天宣布捐出新台幣30億元加強台灣國防。行政院表示，非常佩服也深表感謝，相關部會可以洽曹興誠討論，研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。