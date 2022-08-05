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日夜偵蒐戰場監控 銳鳶無人機進駐國境之南恆春機場

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
已無民航機進出的恆春機場異常繁忙，眼鏡蛇、黑鷹、阿帕契等直升機陸續進駐，今再見到銳鳶無人機駐場。記者魏斌／攝影
已無民航機進出的恆春機場異常繁忙，眼鏡蛇、黑鷹、阿帕契等直升機陸續進駐，今再見到銳鳶無人機駐場。記者魏斌／攝影

中共解放軍包圍台海演訓第2天，國軍全力戒備。屏東恆春機場今天除了有阿帕契、黑鷹、眼鏡蛇等軍用直升機駐場，另出現2架銳鳶無人機，不過直到下午4點為止都未起飛離場，軍方人員頻頻出現檢視，平添情勢緊張。

銳鳶無人機（原名中翔二號無人機）是由中山科學研究院研發，根據維基百科說明，該機主要負責日夜間偵蒐與戰場監控任務，2017年9月移交海上戰術偵搜大隊，依軍方2019年公布資訊，移交以來偵獲目標艦艇730艘次。

共軍此次軍演以來，已無民航機進出的恆春機場異常繁忙，眼鏡蛇、黑鷹、阿帕契等直升機陸續進駐，今再見到銳鳶無人機駐場。

一位黃姓民眾表示，暑假期間原本周五中午後就有遊客陸續南下，但這周遊客好像比較少，「感覺也不是壞事，台灣民防確實應再加強，兩岸情勢這麼緊繃，還到處趴趴走旅遊，真的不太對勁。」

軍演 解放軍 國軍 阿帕契 眼鏡蛇

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