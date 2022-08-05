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共軍飛彈越台消息晚於日本公佈、蔡總統神隱一天 趙少康批：拿人民性命開玩笑

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中廣董事長趙少康。圖／本報資料照片
中廣董事長趙少康。圖／本報資料照片

共軍昨對台海周邊海空實施飛彈射擊操演，飛彈曾飛經我陸域上空，不過國防部落後於日本宣佈消息，未發放防空警報也未說明航跡。對此中廣董事長趙少康表示，全世界有哪個國家可接受飛彈飛越國土？且蔡英文總統神隱一天才以影片方式發表談話，是「拿台灣前途與人民性命開玩笑。」

共軍飛彈航跡，昨日本先公布後外界才發現，原來飛彈有飛過台灣上空。國防部昨晚說明，彈道飛彈發射後主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害，故各國飛彈防護系統，均以落彈點解算為關鍵，也因此未發放防空警報。

趙少康在臉書發文指出，國防部第一時間不只不敢公布飛彈已經穿越台灣上空，甚至誤導媒體「沒穿越」，後來被日本打臉，國防部硬拗，悶不吭聲只旁觀，難道就是蔡英文喊了幾年的「抗中保台」具體作法？根本是蔡英文版的「千萬別抬頭（政治諷刺電影）」。

趙少康表示，面對中國武嚇與經濟制裁，蔡英文跟行政院長蘇貞昌神隱一天，到昨天晚上，蔡英文才發布影片講了一堆空話，連國安會議都沒開，質疑政府是否是只想挑釁、刺激中共，卻沒先對後果做好因應準備？

趙少康指出，大家擔心的是對岸的飛彈會不會穿過海峽中線、會不會飛越台灣上空，政府闖了禍，沒有應對辦法，只能粉飾太平，以為不公布資訊，飛彈就沒來？

趙少康也舉例指出，俄羅斯出兵攻打烏克蘭時，蔡英文大張旗鼓召開國安會議，現在中共的飛彈都兵臨城下了，蔡英文卻只忙著拍影片，她到底是烏克蘭總統還是中華民國總統？

96年飛彈危機時，當時的參謀總長羅本立立即飛到金馬前線巡查16次穩定民心，台海局勢現在比96年時更緊張，蔡英文只躲在總統府拍影片、關心自己的YouTube點擊數，真是拿台灣前途與人民性命開玩笑。

中廣董事長趙少康表示，全世界有哪個國家可接受飛彈飛越國土？且蔡英文總統神隱一天才以影片方式發表談話，是「拿台灣前途與人民性命開玩笑。」圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康表示，全世界有哪個國家可接受飛彈飛越國土？且蔡英文總統神隱一天才以影片方式發表談話，是「拿台灣前途與人民性命開玩笑。」圖／取自趙少康臉書

軍演 解放軍 蔡英文 趙少康 彈道飛彈 日本

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