聽新聞
test
0:00 / 0:00
共軍飛彈越台消息晚於日本公佈、蔡總統神隱一天 趙少康批：拿人民性命開玩笑
共軍昨對台海周邊海空實施飛彈射擊操演，飛彈曾飛經我陸域上空，不過國防部落後於日本宣佈消息，未發放防空警報也未說明航跡。對此中廣董事長趙少康表示，全世界有哪個國家可接受飛彈飛越國土？且蔡英文總統神隱一天才以影片方式發表談話，是「拿台灣前途與人民性命開玩笑。」
共軍飛彈航跡，昨日本先公布後外界才發現，原來飛彈有飛過台灣上空。國防部昨晚說明，彈道飛彈發射後主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害，故各國飛彈防護系統，均以落彈點解算為關鍵，也因此未發放防空警報。
趙少康在臉書發文指出，國防部第一時間不只不敢公布飛彈已經穿越台灣上空，甚至誤導媒體「沒穿越」，後來被日本打臉，國防部硬拗，悶不吭聲只旁觀，難道就是蔡英文喊了幾年的「抗中保台」具體作法？根本是蔡英文版的「千萬別抬頭（政治諷刺電影）」。
趙少康表示，面對中國武嚇與經濟制裁，蔡英文跟行政院長蘇貞昌神隱一天，到昨天晚上，蔡英文才發布影片講了一堆空話，連國安會議都沒開，質疑政府是否是只想挑釁、刺激中共，卻沒先對後果做好因應準備？
趙少康指出，大家擔心的是對岸的飛彈會不會穿過海峽中線、會不會飛越台灣上空，政府闖了禍，沒有應對辦法，只能粉飾太平，以為不公布資訊，飛彈就沒來？
趙少康也舉例指出，俄羅斯出兵攻打烏克蘭時，蔡英文大張旗鼓召開國安會議，現在中共的飛彈都兵臨城下了，蔡英文卻只忙著拍影片，她到底是烏克蘭總統還是中華民國總統？
96年飛彈危機時，當時的參謀總長羅本立立即飛到金馬前線巡查16次穩定民心，台海局勢現在比96年時更緊張，蔡英文只躲在總統府拍影片、關心自己的YouTube點擊數，真是拿台灣前途與人民性命開玩笑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言