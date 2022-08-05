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共軍射飛彈 張雅屏：蔡政府「監測砲」回應就能交代？

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

國民黨前副秘書長張雅屏今天臉書發文，日本之前對北韓飛彈試射，多以表達遺憾回應，被日本媒體戲稱「遺憾砲」回應。如今，與我持續內戰超過一甲子的中共，首次直接將軍事力量切入我台灣本島領空領海，並持續實彈軍演，我軍的回應是一切在監偵內以「監偵砲」回應。

張雅屏說，純以維護人民生命安全出發，我軍的回應是非常難得的，因為軍人與部隊的本質是殲滅來犯保護國土安全，而不是非軍事斡旋與政治溝通。

需要做政治溝通與對岸進行斡旋的是執政黨。執政黨現今的表現，提出的是「台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，並強調會確保經濟及金融市場的正常和穩定。」

但他要請問，在此之前，執政黨幹啥去了？早在今年4月之前，駐美代表就爭取美國眾議院訪問團來台時，沒有評估過對台灣地區安全的影響嗎？

張雅屏表示，若有評估，得到的判斷與現況一樣還執意邀約，很明顯是刻意為之。目的不是為了增加台灣地區人民的利益。若有評估，結果與現況不同，則是評估失準，表示國安團隊失職。

他表示，若沒有評估，僅僅是外交系統與執政黨的政治考量，這更嚴重。表示並未能對台灣地區人民將生命財產的託付盡責保護。而且到底是什麼政治考量要在選舉年如此安排？

張雅屏表示，不發警報不擊落導彈，不說明中共演習的情況，怕引起恐慌是國家安全考量的作為，可以理解。因為多數人知道真開戰打不贏，因此要避戰。

他表示，但若此戰原本就可避免，甚至不用戰，在透明課責的民主政體下，執政黨必須說明清楚決策理由，給台灣地區多數開戰後無法逃離的人民一個交代。人民才知道，還該不該選出與支持這樣的執政黨。

軍演 解放軍

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