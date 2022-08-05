【重磅快評】類封鎖非一時煙火 台灣應尋兩岸共處模式

從如今台灣被類封鎖的情境回看，裴洛西降落台北松山機場的那一瞬間，整個地緣結構都已改變。美國存在於中國沿海正面的力量正在後撤，而中國大陸的武力已含攝了整個台灣島，並往前突進到台灣東部這一區塊的太平洋。

對岸的軍事專家刻意在官媒中央電視台節目中強調，解放軍這次實現了4個首次：即一、首次離台灣最近的區域演習；二、首次對台灣形成了合圍態勢；三、首次在台灣的東部海域設置了飛彈射擊靶場；四、火力射擊首次穿越台灣上空。

不只如此，更令人驚異的是，以上的這些事實都是在美國的默許下進行的，這是另一個「首次」。但這部分尤其值得解讀，華府的沈默彷彿有著如下的涵義：一、美國更確鑿地承認了「一個中國」原則，並同意台灣屬於代表中國的中華人民共和國；二、美國堅持兩岸分歧的解決與台灣前途的歸屬都必須採取和平手段的政策，不但已經鬆動，甚至是破碎了。

當然，美國未來的認知圖像究竟如何，有待更進一步的發展走向做出確認，但美國在這段期間保持如此克制的緘默，本身就不是沒有任何時代意涵的；它很可能是一個具有指向性的時代象徵與標記。

這是因為，在再往後的、可以預見的十到二十年內，中共解放軍的軍力只會比此刻更為膨脹、強大，而是不是更為萎縮、下滑，那麼，這次美國保持了緘默，明、後年或此後三、五年間，當解放軍依然故我地在台灣的領海領空之內或附近演習，美國難道反而能夠支楞起來，派出大軍在台海周遭與解放軍對峙？

可以想見，今年剛下水的具有最先進電磁彈射能力的福建艦，即將在二、三年內成軍，這次花蓮外海被劃上的兩個彈落區，只是藉著中程導彈執行區域拒止的想定，當福建艦成軍後，它將被派往更遙遠的東面，更切實地以戰鬥群與艦載機去執行對美軍的反介入。

更麻煩的是，當中共摸熟了航母的一切建造技術，以其龐大的造艦能力，將陸續下水多艘比福建艦更為精碩的航母，以至於它將可以不費吹灰地從各個方向徹底封鎖台灣，而讓遠在外圍的美、日無計可施。這還沒有計入很快就會成為其戰力重大組成部分的隱形遠程轟炸機。

以上的這一切都不是幻想出來的小說情節，而是十年之間就可能成真的現實。在這段時間內，生長在島內的人們將日漸覺察，過去可以恣意取笑的中共，真的已不是紙老虎了！

這次的演習看起來只像是一個意外的由裴洛西訪台掀起的波濤，其實並非僅僅如此。它的背景是，中共軍力的成長速度在達到了一個水位後，就自然會漫過以往的堤防；現在它漫出堤防的大水，已經湧進了台灣東方的大洋，而裴洛西正巧趕上了這一次的破堤！

在這個歷史窗口上望出去的台灣人民，不能再像1996年台海危機一般，以為演習只是一場煙火秀，完了之後各自過好自己的日子，並毫無忌憚地繼續倡言台灣獨立！而必須重新尋思，如何跟北京找到可以共處的政治模式！

西太平洋上全新的政治範式正在成形。台灣有事不但不是猶如已故的安倍晉三所說的也是日本有事，並等於美日安保的聯盟有事；而很可能是台灣有事，但日本沒事，美國也覺得這恐怕不干他的事。

當國際社會一干人等都閉上眼睛說，這不干我們的事，中國請繼續時，或只是口上譴責卻無人伸出援手，台灣恐將再也難以追悔！處於典範轉移時代的台灣人，必須更加的聰明與靈活！