美軍是否會介入大陸軍演？美專家：處於「微妙平衡」

北京不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，自週四（8月4日）開始在台灣周圍海空展開規模空前的實彈軍演。台灣國防部週五（5日）稱，有多批中國軍機、軍艦於台海周邊演習，並逾越海峽中線活動。前一天，中國才有多枚導彈飛越台灣上空。

針對中國軍演，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）4日在例行簡報會上譴責表示：「北京的挑釁行為是重大升級，是其改變現狀的長期企圖。」

與此同時，白宮宣佈延長航空母艦雷根號及其打擊群在南海停留的時間，並推遲洲際彈道飛彈試射，「非常密切關注」中國軍演。

國際關注台海局勢會否可能擦槍走火、釀成危機，美軍又是否會介入。華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）印太安全研究員史托克斯（Jacob Stokes）認為，這裡面有許多計算。

史托克斯曾在拜登任職副總統期間，在他的國安團隊工作。在接受德國之聲採訪時，史托克斯表示，1995年台灣前總統李登輝訪美引發1996年台海危機，當時美國曾有兩艘航空母艦駛入台灣海峽，但時機是在危機即將結束時。他說：「我們必須看未來3天軍演的進展，中國的軍事演習是否在週日停止，將是一個重要問題。」

中國宣佈自8月4日12時至7日12時在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。

中國外交部發言人華春瑩4日在例行記者會被記者問到，未來中國軍演會不會成為台海局勢「新常態」時，她表示：「要取決於美方和『台獨』分裂勢力會怎麼做」。

美專家：處於「微妙平衡」

史托克斯告訴德國之聲，就目前來看可以肯定的是，美國與台北的官員有著密切聯繫。他說：「我想美國正在利用政治層面和軍事行動渠道來傳達訊息，敦促中國保持克制」。

史托克斯表示，華盛頓毫無疑問地非常密切關注這一切，「我也知道，美國官員已經談到了台灣的應急措施，軍方和美國政府的其他方面將提前考慮可能出現的結果，以及華盛頓可能作出的反應」。

史托克斯指出，「這確實是一個微妙的平衡，而且不是所有的事情都會公開。這就是應對中國這種行為的一部分挑戰。」但與此同時他也認為，中國挑釁意味濃厚的軍演，仍帶有擦槍走火的風險。他說：「有可能發生事故或導彈失靈，導致軌跡改變並擊中平民區」。

史托克斯說，美國如何在西太平洋轉移其所有軍事資產，外界無法虧知全貌，但可以肯定的是，這些軍事資產就在那裡待命，並「有可能迅速到位，在必要時參與行動」。他認為，這可以歸結為美國與台灣和其他夥伴試圖共同顯示一個堅定的姿態，但料想不會升級到超出中國已經正在做的事情。

「戰略模糊」與拿捏的分寸

美國政府對台海長期奉行「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，即美國政府在台海危機保持模糊立場，不會表明如何應對北京攻台。隨著裴洛西訪台、中國針對台灣展開大規模軍演，一系列後續效應會否催化美方政策變動也引發關注。

對此，台灣政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）表示，美國目前觀望遠離這些軍事演習，不僅僅是因為北京正採取的是「升級」的行動，要謹慎處理，也是因為目前都還是演習的層次。

「戰略模糊是指，美國是否要對中國的入侵做出（回應的）保證承諾。我不確定是否一定要要求美國做出這樣的承諾。」南樂向德國之聲表示，北京軍演是一種明顯的恐嚇手段，「如果美國考慮改變戰略模糊，這表明北京在嚇唬眾人方面非常成功。」

對此，淡江大學戰略研究所副教授李大中指出，他認為「美國在拿捏是否該介入中國在台灣周圍海域的軍演。」他告訴德國之聲，美國的態度是是高度關注中國軍演，「但目前考量是不在這個地方軍事加碼」。他也強調，這不代表美方沒有這個能力，只是希望讓局勢早點緩和。

李大中說：「美國會認為若在這個時候擺出要介入的架勢，可能有一些對峙的風險。美國不想當中國在軍演時，很近距離地加碼整個緊張局勢。我在旁邊監視，我也呼籲要冷靜跟穩定，我覺得這會是美國的講法。美國不會部署跟中國爭鋒相對，這會讓緊張局勢升溫。」

《台灣政策法案》草案引注目

除了美軍在台海的軍事動態，南樂也提到彼端華盛頓正備受討論的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）。美國參議院外委會原訂3日審理該法案草案，但以主席須參與院會事宜為由延期，時機引發外界揣測或與裴洛西訪台、中國軍演有關。

中央社報導，該法案草案內容尋求賦予台灣「主要非北約盟友」地位。根據美國國務院，這是美國與當事國關係緊密的「有力象徵」，該國能獲得軍事、經濟特別待遇，但不含安全承諾。

此外，該法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金，協助台灣加快現代化防衛能力，以嚇阻或擊敗中國入侵。

南樂認為，這項仍在擬議中的法案草案，提及一些關於在中國入侵時做出保衛臺灣的承諾，「如果能進入最終版本，我會很驚訝。但我認為這次軍演肯定會對美國國會產生影響」。

他說：「美國所有的鷹派政客都會吃這一套。我擔心這可能是一場競賽，中國對此反應強烈，這會給那些尋求對中國採取鷹派立場的人提供了燃料，以證明他們的立場。這些類型的強烈反應將相互影響。」

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