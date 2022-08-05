看日軍資訊才知共軍對台威脅 學者沈痛喊話

共軍發射東風彈道飛彈越過台北上空，國內民間須透過日本防衛省公布才能獲悉，銘傳大學廣播電視學系主任、專任副教授杜聖聰今在臉書貼文表示，「如果我們不是看日本防衛省的資料，怎麼會知道狀況已經糟糕成這樣！」而如果有飛彈經過美國白宮、英國白金漢宮、日本東京，而且是避開領空的外太空，「這三個國家的媒體又會怎樣！」

杜聖聰今以「當四枚飛彈已經打到首都外太空」為題貼文向「網軍」、「文青」喊話表示，當四枚飛彈經過台北上空，當然是外太空，避掉所謂領空的爭議；當國防部跟外交部網站被駭，形同資訊戰「斬首行動」得逞。「你們呢？怎麼都閉嘴了！如果我們不是看日本防衛省的資料，怎麼會知道狀況已經糟糕成這樣！」

杜聖聰表示：「你們要不要想想」，如果有飛彈經過美國白宮、英國白金漢宮、日本東京⋯⋯而且是避開領空的外太空，你覺得美國、英國、日本政府的反應是怎樣？還有這三個國家，在軍事演習期間被駭掉國防部跟外交部，這三個國家的媒體又會怎樣！

他喊話：你覺得當地的媒體紐約時報、泰晤士報、讀賣新聞會做怎樣的報導？會如何來看待這種事件？他們怎麼看，其實，我們就這樣看！

杜聖聰表示，他想問的是，這是裴洛西來台，我們付出的代價，但政府的幕僚群有沙盤推演嗎？有做過壓力測試的評估嗎？最重要的，當時「辣台妹」和「掃把」呢？你們準備好了嗎？

杜聖聰表示，當不願意輕啟戰端，被你們污名化成為中共同路人或中共的在地協力者，當大家全部都閉嘴時，那些孚孚而談、一面倒親美的人，還要繼續主動挑釁嗎？繼續吧⋯⋯我們會接著看下去，看到你們年底選舉都會贏；看到你們割取政治的最大利益，抽掉兩岸的安全瓣！

杜聖聰表示，他想請這些人全部到現在的軍營去看一下，超過28度的軍營不能操練，而且還要開冷氣當少爺兵。難道我們可以跟解放軍說，叫他們避開攝氏28度以上的高溫，才能打仗嗎？現在軍隊是什麼樣子，你們這些人不明白嗎？

杜聖聰表示，過去，有派系誤國；有黑道誤國；現在，有網軍誤國；有文青誤國！