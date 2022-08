聲明稿全文／解放軍軍演射飛彈 曹興誠：中共根本是流氓、地痞

中共解放軍昨天中午起為期三天軍演,國軍已證實發射11枚飛彈飛越台灣,但聯電榮譽董事長曹興誠特別召開記者會,除捐出30億元強化國防,記者會中批評中共本質是流氓、地痞,不講立法、司法,台灣統派想要統一,是要與黑社會統一,他呼籲要與統派畫清界線。

曹興誠說,他捐出30億元,協助加強國防,希望喚醒台灣人不貪財、不怕死,為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

曹興誠說,台灣富豪排行榜他還在很後面,他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉,如果有很多企業加入,會是很強的力量。

至於媒體問及是否會號召鴻海集團郭台銘,台積電創辦人張忠謀等人響應,曹興誠笑說:「我已經說過拋磚引玉了」,但不進一步回應。

曹興誠在念完書面聲明後,仍意猶未盡,希望大家盡量提問,有記者問他對美國通過「晶片與科學法案」後,會對全球半導體產業造成什麼影響,曹謙稱自己離開半導體業十多年,這問題應問目前仍經營者,但他個人認為5年內不會產生什麼影響及變化。

曹興誠仍希望媒體能聚焦中共軍演,對台加強恫嚇的議題。他也針對中共這次做法,連珠砲還擊。

他說,中共本質是流氓、地痞,中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭,到文化大革命,製造10年浩劫,所有運動不走法治路線,不講立法、司法。中共是無法無天的黑社會組織,只有流氓,才會動不動就想用霸凌方式解決問題。

曹興誠說,他也呼籲媚共及舔共的人士,要認清中共流氓本質,統一若是要與黑社會統一,這是統派思想的盲點,應徹底與統派畫清界線。

針對曹興誠強烈反共的言論,聯電表示,曹董已從聯電退休多年,與聯電無關,無從評論。

據交易所公開資訊觀測站及聯電年報,多年來曹興誠已沒有聯電股票。聯電今日股價也未因曹舉行記者會抨擊中共影響,收盤價42.15元丶上漲2.15元,漲幅5.37%

●曹興誠聲明稿全文

美國眾議院議長Pelosi 女士8/3離台後,中共以演習為名,意圖對台灣進行實質封鎖,以為報復。

中共對台灣行徑如此囂張跋扈,或許以為台灣人都貪財怕死;認為貪財者可以利誘,怕死者可以威脅,所以不把台灣看在眼內。

所以今天我宣布將捐出30億新台幣(約1億美元)來協助加強國防,並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死,為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

一億美元用於備置武器當然無大意義;但我以為現在台灣國防的弱點,不在武器裝備,而在認知和士氣方面的不足。我希望30億台幣可以填補一些這方面的空缺,並希望拋磚引玉,喚醒大家在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備。

面對中共的文攻武嚇,我們可以看到,臺灣有些人是駝鳥派,認為只要把頭埋進沙裡,不去惹他們,對岸就不會對台灣動武。

另有一些人是投降派,認為反正打不過,不如投降苟全性命。當然最糟的是贊成統一,以為統一以後,可以實現充滿排外意識的所謂「偉大復興的中國夢」。

以上這些不肯抗中保台的人,或者由於無知,或者由於膽怯懦弱,或者已經被中共收買,他們都沒有看見或者不願承認,中共的心態和本質,就是地痞流氓,中華人民共和國則是一個仿冒成國家形式的黑社會組織。

今天正常的文明國家,推崇的是人權、法治,民主、自由;像中共這樣的仿冒國家,崇拜的卻是極權、欺騙、仇恨、暴力。

遠的不談,今年5月15日,在賭城拉斯維加斯的所謂和平統一促進會成員周文偉,開車到南加州對傾向獨立的長老會教徒進行屠殺。名為和平統一,實則鼓勵殺害異已,透露的就是中共的流氓本質。再看Pelosi 訪台前後,中共外交部、國台辦還有胡錫進等人殺氣騰騰的兇狠傲慢,証明所謂「兩岸同胞、血濃於水」,「中國人不打中國人」是絲毫經不起考驗的謊言。

今天中共在國際上的囂張跋扈,已經引起舉世厭惡。依據美國智庫皮尤研究中心(Pew Research Center)所做的調查,目前(2022年)日本、澳洲、瑞典、美國、南韓等五國的人民,討厭中國的佔八成以上;在荷蘭、加拿大,德國,其人民七成以上討厭中國;而人民六成以上討厭中國的,則有英、法、意、西班牙、比利時。越來越多的國家都領教了中共的流氓嘴臉。台灣如果跟中共統一,那以後兩千三百萬台灣人都會被世界看成討厭的流氓,臺灣人的後代也都會被愚弄成腦殘冷血的戰狼。

今天我做這件事,大家都應該了解,我不為名也不為利,對政治、選舉也沒興趣,單純的只是厭惡中共的謊言、暴力,希望為講中文的人,在臺灣留一塊淨土和一片藍天。

每次聽到美國國歌,我都很欣賞最後兩句,意謂美國是「自由之地,勇者之郷」(the land of the free and the home of the brave)。所以自由屬於勇者,懦弱的下場是被人奴役。很多人喜歡說,台灣年輕人都是草莓族,只喜歡小確幸;我卻以為,只要善加引導,台灣年輕人都可以變成勇敢的鬥士。且讓我們在這個方向上一起努力來促成台灣年輕人的成長。

關於30億台幣資金的用途,目前初步的想法,係用以資助獎勵個人或團體辦理以下活動:1、推動全民國防教育,提振民心士氣;2、研究並出版反制中共對台認知作戰專書及各類影音創作;3、辦理揭露中共對台威懾、統戰滲透相關活動;4、開發辨識或追踪溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息;5、開發反制中共對台網攻及駭侵活動;等。

未來本人會進一步向各方人士請益,以便集思廣義,迅速增強台灣內部團結,加強台灣的防禦力量。