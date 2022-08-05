聲明稿全文／解放軍軍演射飛彈 曹興誠：中共根本是流氓、地痞

中共解放軍昨天中午起為期三天軍演，國軍已證實發射11枚飛彈飛越台灣，但聯電榮譽董事長曹興誠特別召開記者會，除捐出30億元強化國防，記者會中批評中共本質是流氓、地痞，不講立法、司法，台灣統派想要統一，是要與黑社會統一，他呼籲要與統派畫清界線。

曹興誠說，他捐出30億元，協助加強國防，希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。

至於媒體問及是否會號召鴻海集團郭台銘，台積電創辦人張忠謀等人響應，曹興誠笑說：「我已經說過拋磚引玉了」，但不進一步回應。

曹興誠在念完書面聲明後，仍意猶未盡，希望大家盡量提問，有記者問他對美國通過「晶片與科學法案」後，會對全球半導體產業造成什麼影響，曹謙稱自己離開半導體業十多年，這問題應問目前仍經營者，但他個人認為5年內不會產生什麼影響及變化。

曹興誠仍希望媒體能聚焦中共軍演，對台加強恫嚇的議題。他也針對中共這次做法，連珠砲還擊。

他說，中共本質是流氓、地痞，中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭，到文化大革命，製造10年浩劫，所有運動不走法治路線，不講立法、司法。中共是無法無天的黑社會組織，只有流氓，才會動不動就想用霸凌方式解決問題。

曹興誠說，他也呼籲媚共及舔共的人士，要認清中共流氓本質，統一若是要與黑社會統一，這是統派思想的盲點，應徹底與統派畫清界線。

針對曹興誠強烈反共的言論，聯電表示，曹董已從聯電退休多年，與聯電無關，無從評論。

據交易所公開資訊觀測站及聯電年報，多年來曹興誠已沒有聯電股票。聯電今日股價也未因曹舉行記者會抨擊中共影響，收盤價42.15元丶上漲2.15元，漲幅5.37%

●曹興誠聲明稿全文