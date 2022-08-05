聲明稿全文／解放軍軍演射飛彈 曹興誠：中共根本是流氓、地痞
中共解放軍昨天中午起為期三天軍演，國軍已證實發射11枚飛彈飛越台灣，但聯電榮譽董事長曹興誠特別召開記者會，除捐出30億元強化國防，記者會中批評中共本質是流氓、地痞，不講立法、司法，台灣統派想要統一，是要與黑社會統一，他呼籲要與統派畫清界線。
曹興誠說，他捐出30億元，協助加強國防，希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。
曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。
至於媒體問及是否會號召鴻海集團郭台銘，台積電創辦人張忠謀等人響應，曹興誠笑說：「我已經說過拋磚引玉了」，但不進一步回應。
曹興誠在念完書面聲明後，仍意猶未盡，希望大家盡量提問，有記者問他對美國通過「晶片與科學法案」後，會對全球半導體產業造成什麼影響，曹謙稱自己離開半導體業十多年，這問題應問目前仍經營者，但他個人認為5年內不會產生什麼影響及變化。
曹興誠仍希望媒體能聚焦中共軍演，對台加強恫嚇的議題。他也針對中共這次做法，連珠砲還擊。
他說，中共本質是流氓、地痞，中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭，到文化大革命，製造10年浩劫，所有運動不走法治路線，不講立法、司法。中共是無法無天的黑社會組織，只有流氓，才會動不動就想用霸凌方式解決問題。
曹興誠說，他也呼籲媚共及舔共的人士，要認清中共流氓本質，統一若是要與黑社會統一，這是統派思想的盲點，應徹底與統派畫清界線。
針對曹興誠強烈反共的言論，聯電表示，曹董已從聯電退休多年，與聯電無關，無從評論。
據交易所公開資訊觀測站及聯電年報，多年來曹興誠已沒有聯電股票。聯電今日股價也未因曹舉行記者會抨擊中共影響，收盤價42.15元丶上漲2.15元，漲幅5.37%
●曹興誠聲明稿全文
曹興誠
美國眾議院議長Pelosi 女士8/3離台後，中共以演習為名，意圖對台灣進行實質封鎖，以為報復。
中共對台灣行徑如此囂張跋扈，或許以為台灣人都貪財怕死；認為貪財者可以利誘，怕死者可以威脅，所以不把台灣看在眼內。
所以今天我宣布將捐出30億新台幣（約1億美元）來協助加強國防，並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。
一億美元用於備置武器當然無大意義；但我以為現在台灣國防的弱點，不在武器裝備，而在認知和士氣方面的不足。我希望30億台幣可以填補一些這方面的空缺，並希望拋磚引玉，喚醒大家在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備。
面對中共的文攻武嚇，我們可以看到，臺灣有些人是駝鳥派，認為只要把頭埋進沙裡，不去惹他們，對岸就不會對台灣動武。
另有一些人是投降派，認為反正打不過，不如投降苟全性命。當然最糟的是贊成統一，以為統一以後，可以實現充滿排外意識的所謂「偉大復興的中國夢」。
以上這些不肯抗中保台的人，或者由於無知，或者由於膽怯懦弱，或者已經被中共收買，他們都沒有看見或者不願承認，中共的心態和本質，就是地痞流氓，中華人民共和國則是一個仿冒成國家形式的黑社會組織。
今天正常的文明國家，推崇的是人權、法治，民主、自由；像中共這樣的仿冒國家，崇拜的卻是極權、欺騙、仇恨、暴力。
遠的不談，今年5月15日，在賭城拉斯維加斯的所謂和平統一促進會成員周文偉，開車到南加州對傾向獨立的長老會教徒進行屠殺。名為和平統一，實則鼓勵殺害異已，透露的就是中共的流氓本質。再看Pelosi 訪台前後，中共外交部、國台辦還有胡錫進等人殺氣騰騰的兇狠傲慢，証明所謂「兩岸同胞、血濃於水」，「中國人不打中國人」是絲毫經不起考驗的謊言。
今天中共在國際上的囂張跋扈，已經引起舉世厭惡。依據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center)所做的調查，目前（2022年）日本、澳洲、瑞典、美國、南韓等五國的人民，討厭中國的佔八成以上；在荷蘭、加拿大，德國，其人民七成以上討厭中國；而人民六成以上討厭中國的，則有英、法、意、西班牙、比利時。越來越多的國家都領教了中共的流氓嘴臉。台灣如果跟中共統一，那以後兩千三百萬台灣人都會被世界看成討厭的流氓，臺灣人的後代也都會被愚弄成腦殘冷血的戰狼。
今天我做這件事，大家都應該了解，我不為名也不為利，對政治、選舉也沒興趣，單純的只是厭惡中共的謊言、暴力，希望為講中文的人，在臺灣留一塊淨土和一片藍天。
每次聽到美國國歌，我都很欣賞最後兩句，意謂美國是「自由之地，勇者之郷」（the land of the free and the home of the brave)。所以自由屬於勇者，懦弱的下場是被人奴役。很多人喜歡說，台灣年輕人都是草莓族，只喜歡小確幸；我卻以為，只要善加引導，台灣年輕人都可以變成勇敢的鬥士。且讓我們在這個方向上一起努力來促成台灣年輕人的成長。
關於30億台幣資金的用途，目前初步的想法，係用以資助獎勵個人或團體辦理以下活動：1、推動全民國防教育，提振民心士氣；2、研究並出版反制中共對台認知作戰專書及各類影音創作；3、辦理揭露中共對台威懾、統戰滲透相關活動；4、開發辨識或追踪溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息；5、開發反制中共對台網攻及駭侵活動；等。
未來本人會進一步向各方人士請益，以便集思廣義，迅速增強台灣內部團結，加強台灣的防禦力量。
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