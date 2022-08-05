快訊

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海局勢緊張 他稱美若派航母來「形同水鴨子般沒用」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為美國「雷根號」航母。美聯社
圖為美國「雷根號」航母。美聯社

共軍4日起對台海周邊實施軍演，台海局勢成為國際焦點，針對此事，前立委沈富雄表示「美國派航母來，根本就沒有用」、「航母在演習時，就等於浮在太平洋上的『水鴨子』，有飛機一來台灣只能伴飛驅離」。

美國聯邦眾議長裴洛西 (前譯波洛西)訪台後，共軍對台海周邊實施軍演，目前為止共發射11枚東風系列彈道飛彈，對局勢造成威脅，台海也瞬間成為國際焦點；除軍事外，中國也宣布對台實施多項經濟制裁，引起廣泛討論。

針對中國近日作為，沈富雄4日在節目《POP撞新聞》建議，美國應把對台政策由模糊變清晰。沈富雄認為，裴洛西抵台前，中國所有作為都是「演給美方看，而裴洛西飛離台灣後，中國的作為則是「給台灣看的，但同時也是給美國看」後續的事情「美國裝作沒看到嗎？」向美方提出質疑。

針對軍演，沈富雄強調「美國派航母來，根本就沒有用」，因為他認為，當航母在演習時，就等於浮在太平洋上的「水鴨子」一般，若有軍機一來，台灣也「只能伴飛驅離」，而台灣軍力不夠，因此「只能睜著眼睛看，確定航班、航線、漁船的安全，如此而已」。還談到「若美國放手，我們就被統」，強調中美兩國角力對台灣的影響。

軍演 解放軍

延伸閱讀

英國專家分析「中共若出兵恐自毀經濟」 外國網友獻策：台灣拒絕出口晶片吧！

解放軍飛彈掉落經濟區 日網友炸鍋怒吼「反制獨裁國家！」

軍演威脅飛安？泰韓星和華航長榮等多架航班異動 桃機官網「整排掛取消」

中共飛彈飛越台灣頭頂卻沒發警報 網引日本經驗曝原因

相關新聞

大陸軍演時間軸day2／共軍東部戰區宣布 今繼續對台灣3區域實戰軍演（不斷更新）

美國眾議院議長裴洛西訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

共軍東部戰區傍晚宣布 5日繼續進行實戰化聯合演訓

在昨日對台灣周邊海域發射飛彈、出動上百架殲擊機進行實彈演習後，共軍東部戰區5日傍晚宣布，戰區按計畫，「繼續位台島北部、西...

國安高層下令勿公布共軍飛彈軌跡？ 國防部：非事實

軍方昨日未發布中共東風系列飛彈發射軌跡，國防部今天否認是受國安高層指示，而是為保護國軍情監偵作業能量。

美航母戰鬥群在台灣附近？ 軍事專家從「這架」美軍機動向見端倪

大陸軍演今天進入第二天，美軍軍機多架次、多機種不斷在台灣周邊活動，似乎是偵蒐解放軍相關演習情報參數，但航迷發現一架呼號「...

共軍飛彈越台消息晚於日本公佈、蔡總統神隱一天 趙少康批：拿人民性命開玩笑

共軍昨對台海周邊海空實施飛彈射擊操演，飛彈曾飛經我陸域上空，不過國防部落後於日本宣佈消息，未發放防空警報也未說明航跡。對...

曹興誠捐30億元加強國防 政院：相關部會可配合協助

聯電榮譽董事長曹興誠今天宣布捐出新台幣30億元加強台灣國防。行政院表示，非常佩服也深表感謝，相關部會可以洽曹興誠討論，研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。