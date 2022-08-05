台海局勢緊張 他稱美若派航母來「形同水鴨子般沒用」

共軍4日起對台海周邊實施軍演，台海局勢成為國際焦點，針對此事，前立委沈富雄表示「美國派航母來，根本就沒有用」、「航母在演習時，就等於浮在太平洋上的『水鴨子』，有飛機一來台灣只能伴飛驅離」。

美國聯邦眾議長裴洛西 (前譯波洛西)訪台後，共軍對台海周邊實施軍演，目前為止共發射11枚東風系列彈道飛彈，對局勢造成威脅，台海也瞬間成為國際焦點；除軍事外，中國也宣布對台實施多項經濟制裁，引起廣泛討論。

針對中國近日作為，沈富雄4日在節目《POP撞新聞》建議，美國應把對台政策由模糊變清晰。沈富雄認為，裴洛西抵台前，中國所有作為都是「演給美方看，而裴洛西飛離台灣後，中國的作為則是「給台灣看的，但同時也是給美國看」後續的事情「美國裝作沒看到嗎？」向美方提出質疑。

針對軍演，沈富雄強調「美國派航母來，根本就沒有用」，因為他認為，當航母在演習時，就等於浮在太平洋上的「水鴨子」一般，若有軍機一來，台灣也「只能伴飛驅離」，而台灣軍力不夠，因此「只能睜著眼睛看，確定航班、航線、漁船的安全，如此而已」。還談到「若美國放手，我們就被統」，強調中美兩國角力對台灣的影響。