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「台灣人該醒醒」蘇起：海峽中線將消失 中國隨時會來

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國安會前秘書長蘇起。本報資料照片
國安會前秘書長蘇起。本報資料照片

共軍昨起一連三天在台灣周邊海域軍演，國防部昨證實中共發射11枚飛彈，昨晚日本防衛隊也公布飛彈航跡，其中4顆飛越台灣上空，包含台北。國安會前秘書長蘇起中午接受網路節目訪問直言，這次軍演將打破過去先例，以後海峽中線將消失，中國大陸「隨時要過來就可以過來」。

美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）2日晚間抵台，中共解放軍隨即宣佈從4日起，在台海周邊飛彈實彈演訓三天。美國政治學者傅泰林（Taylor Fravel）在Twitter上對比1996年台海危機與這次軍演範圍對比圖，96年軍演幾乎90％以上在海峽中線以西，這次100%在海峽中線以東。

蘇起今天中午接受YahooTV節目「風向龍鳳配」主持人唐湘龍、陳鳳馨訪問。針對本次軍演美方態度，蘇起認為，中美是有在溝通的，美方承諾情勢不會升高、也希望陸方展現克制，但他預判，三天演習會結束，但「以後還會有」。

蘇起認為，這次引發軍演來自裴洛西訪台，訪台前，中國不斷呼籲「不要來」，美國內部也有人反對，甚至行政部門也不贊成，結果裴洛西還是非走一趟，導致美國失去正當性；他也認為，以目前美中戰力，尤其西方海軍定律，「軍艦不打岸砲」，雖然美國雷根號在台灣周圍，但若真打起來，大陸仍略勝一籌。

對於台灣在這次軍演後，軍事防禦傷害有多大。蘇起直言，民進黨這幾年把台灣國防搞到「講士氣沒有士氣，講軍備沒有軍備」，讓他看了很難過。他更認為，雖然蔡英文總統還在講場面話，但實際上已嚴格下令國防部不要與大陸有碰撞，「我不好意思講國防部太軟弱」，但台灣無論飛機或軍艦，若與陸方有碰撞，情勢就會升高。

蘇起說，台灣很小、禁不起打，才會一直說台灣別跟大陸鬥，要設法來往。他說，大陸也很多灰色地帶，但民進黨執政後一直衝，蔡總統又說互不隸屬、相當於兩個國家，雖然台灣有人叫好，但大陸受不了，也展現軍力，「台灣人應該醒一醒，台灣都在睡覺」，他說，現在的局勢真的不是蔡總統所講的，中共若真要打台灣，美國救不了。

軍演 解放軍 蘇起

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