大陸軍演Day2…美軍機不甩 多架次飛入演習空域

大陸解放軍在台灣周邊軍演進入第二天，國軍持續嚴密監控外，美軍軍機多架次、多機種進入演習空域，其中，P-8A幾乎是在花蓮外海上空偵查，航迷說：「美軍完全不甩大陸」。

「共軍軍演區域都有美軍蹤跡！」航迷說，包括RC-135V、KC-135R、RC-135S、P-8A、MH-60等機種，多架次飛入演習區域，一架P-8A沿著花蓮外海上空來回飛行。比昨天更頻繁。

另日本防衛省統合幕僚監部也發布3架解放軍無人機在東部空域飛行，其中一架為TB-001攻撃型無人機。另有2艘測量艦也在東部外海航行。

國防部表示，今天截至中午11點止，計有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動。國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。