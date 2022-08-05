江啟臣：政府有義務說明國家當前面對的狀況與作為

國民黨前主席、立委江啟臣今天表示，中共軍演區域侵入我國領海、導彈穿越台灣上空，突破第一島鏈，最後落在台灣以東的太平洋，其中更有落在日本專屬經濟海域。此舉不只是在恫嚇台灣，更在劍指美日，刻意突顯其打擊台灣以東海域的軍事實力，阻斷未來台灣有事，盟邦從東部支援的想法。

江啟臣說，我方不宜沉默以對，必須要有更具體和積極的作為，不能讓對岸得寸進尺、為所欲為，讓國家安全產生破口，更應適時向國人說明和發出示警，提高危機意識，讓民眾可以做好準備。

江啟臣表示，國防部在第一時間否認中共導彈穿越台灣上空，後經日本媒體報導後才承認確有其事，被動說明，是未能精確掌握，還是想粉飾太平？

他表示，2017年北韓試射導彈飛越日本領土上空，日本政府當下即透過政府的J-Alert警報系統通知預警，清楚明白告知狀況，讓民眾有所準備並因應。我國有「災防告警細胞廣播訊息系統」，就是所謂的國家級警報，同樣可即時迅速發送簡訊通知，為何不比照辦理？

江啟臣表示，國防部不願清楚說明狀況，蔡總統在事後才召開國安會議並發表談話，要國人安心，為何不是事前對外清楚說明，讓民眾事前了解預做準備？相較於日本面對他國試射飛彈威脅國家安全，除公開對外說明狀況，也會及時警示民眾注意，政府的危機意識和應對，顯然可以再加強。

江啟臣說，誠實是最好的政策，兩岸關係嚴峻，此次軍演規模形同封鎖台灣，緊張情勢更甚過往，面對中共各種軍事侵擾恫嚇，沒有逃避的權利，但政府有義務清楚告訴國人，國家當前所面對的狀況和因應作為，才能讓民眾做好準備，一起面對中共的非理性作為。