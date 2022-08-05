白宮：北京挑釁是企圖改變現狀的「重大升級」

（德國之聲中文網）作為對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的回應，中國自週四（8月4日）開始在台灣周邊海空域進行實彈演習，並且已發射11枚導彈引發國際批評。美國白宮表示，北京挑釁是對改變現狀的「重大升級」，發射導彈行為「不負責任」。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）4日在白宮例行簡報中說：「中華人民共和國向台灣發射了大約11枚彈道導彈，影響了台灣的東北部、東部和東南部。」柯比指責中國的舉動「不負責任的」，因為這與「維護台海及地區和平與穩定的長期目標背道而馳。」

柯比說：「北京的挑釁行為是重大升級，是其改變現狀的長期企圖。」

柯比預期，未來幾天中國仍會持續採取行動，表示美方已經做好準備面對北京的選擇。他表明，美方不尋求也不樂見危機發生，但也會持續依循國際法在西太平洋海域與空域活動，並持續支持台灣，捍衛自由開放印太區域。

美國密切監控

為了確保台海局勢穩定，白宮4日宣佈延長航空母艦雷根號及其打擊群在南海停留的時間。柯比稱此舉是為了「監控相關情況」，以及保衛包括日本在內的國家盟友。

根據美媒Politico，雷根號航母打擊群主要以日本為基地，在西太平洋地區作戰。最近幾天，該艦在中國東部和菲律賓海域航行。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）將延後預定的義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈（ICBM）試射，以避免加劇緊張局勢。

科比證實此消息並解釋：「當中國在台灣周圍進行破壞穩定的軍事演習時，美國通過減少誤判和誤解的風險，反而展示了一個負責任的核大國的行為。」

美媒CNBC報導指出，美國延長雷根號停留時間以及延後預定的洲際彈道飛彈試射，顯示華盛頓在尋求美軍提高亞太警戒的同時，不讓北京藉機指控美方行動意在挑釁，而增加對台與鄰國的威脅。

中國稱是美方「公然挑釁」

中國軍演首日，中國外交部長王毅4日現身柬埔寨首都金邊出席東盟（ASEAN）外長會議。王毅向媒體表示，美方踐踏國際法，違背雙邊承諾，破壞台海和平，支持分裂主義，鼓吹陣營對抗，是公然挑釁，必然帶來惡劣影響的一場政治賭博。

王毅稱，「佩洛西的表演是美國政治、美國外交和美國信譽的再一次破產，證明美國是台海和平的最大破壞者」，如果中方不對美方這種狂躁、不負責任、極不理性的行徑予以堅決抵制，分裂份子和極端勢力將會變本加厲。

王毅強調，「絕不會坐視美國打『台灣牌』服務國內政治和政客的私慾。」

路透社報導指出，王毅原預定4日出席東盟晚宴，與會者包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本外相林芳正等多國外長。此外，中日兩國原預定在柬埔寨東盟會議期間會晤，但中方主動取消會晤。報導又指，美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅不會在金邊舉行雙邊會談。

（綜合報導）

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