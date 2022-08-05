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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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中飛彈越上空台「反應小」？ 學者：恐傷國際援台力道

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

美國聯邦眾議長裴洛西 (前譯波洛西)訪台後，共軍昨對台海周邊實施軍演，飛彈飛經台灣上空，不過國防部未發放防空警報，也未說明飛彈航跡，對此政大國際關係研究中心研究員嚴震生表示，面對中共大動作台灣若無反應，可能會讓國際社會誤解台灣「自衛」意識，使聲援的實際力道降低。

共軍飛彈航跡，昨被日本搶先公布後外界才發現，原來飛彈有飛過台灣上空。

共軍多枚飛彈 飛越台灣上空 製表／政治組、大陸中心
共軍多枚飛彈 飛越台灣上空 製表／政治組、大陸中心

國防部昨晚說明，彈道飛彈發射後主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害，故各國飛彈防護系統，均以落彈點解算為關鍵，也因此未發放防空警報。

嚴震生指出，以外交觀點來說，中共這次軍演規模龐大，罕見有國家以軍演「封鎖」另一國家周邊，甚至影響台灣的民航班機，這是嚴重的軍事行動，更是向世界強調「台灣屬於一中」，但政府卻未進一步反應，可能會讓國際社會誤解。

嚴震生表示，可以理解政府可能是為了讓民眾不要恐慌，因此盡力壓低軍事威脅感，覺得國防部對飛彈航跡等是「秘而不宣」，但就外交角度看，對於如此強烈的威脅，台灣應要有最基本的反抗表態，就算怕發布防空警報擾民，也應該動員後備軍人、進行教召演訓，或是發起恢復徵兵制的實質政策討論。

嚴震生指出，有反應才能向國際社會展現台灣掌握情資以及抵抗威脅的決心，也符合美國籲台提升自主防衛的基調「自助而人助」，像這次台灣未有積極反應，國際社會除了G7(七大工業國組織)口頭聲明外，就很少他國聲援，最糟的情況是，將來危機若更多發生，降低日後他國對幫助、援助台灣的意願及力道。

軍演 解放軍

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