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共軍四枚彈道飛彈越台北上空 他推估來自這個飛彈基地

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
溫約瑟藉由共軍發布攻台火箭軍基地畫面確認其座標，推估出此波負責攻台操演部隊位置及番號。圖擷自2022共軍對臺實彈軍演紀錄及研判網站
溫約瑟藉由共軍發布攻台火箭軍基地畫面確認其座標，推估出此波負責攻台操演部隊位置及番號。圖擷自2022共軍對臺實彈軍演紀錄及研判網站

共軍對台發動飛彈操演，有四枚彈道飛彈經過台北上空彈著於東部外海目標區，是從哪個共軍基地發射出來？民間推估，來自解放軍火箭軍的寧德基地。

共軍以「火力突擊」為名對台灣周邊海域實施飛彈射擊，以製作解放軍各處基地位置地圖見長的網友溫約瑟先根據共軍所發布擔負此波操演各個飛彈基地的畫面，確認畫面中基地的座標，推估出共軍負責攻台火箭軍的基地位置與番號。

溫約瑟自製的地圖研判，此次南部外海目標區的彈著，是自火箭軍六十一基地616旅信豐陣地發射；而發射四枚飛彈經台北上空彈著於東部外海目標區的部隊，則是火箭軍的寧德基地；另有火箭軍六十一基地的617旅金華基地，發射的飛彈分別彈著於我北部、東北部與東部外海的彈著區。

溫約瑟藉由共軍發布攻台火箭軍基地畫面確認其座標，推估出此波負責攻台操演部隊位置及番號。圖／取自溫約瑟臉書網頁
溫約瑟藉由共軍發布攻台火箭軍基地畫面確認其座標，推估出此波負責攻台操演部隊位置及番號。圖／取自溫約瑟臉書網頁

軍演 解放軍

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