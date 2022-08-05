共軍四枚彈道飛彈越台北上空 他推估來自這個飛彈基地

共軍對台發動飛彈操演，有四枚彈道飛彈經過台北上空彈著於東部外海目標區，是從哪個共軍基地發射出來？民間推估，來自解放軍火箭軍的寧德基地。

共軍以「火力突擊」為名對台灣周邊海域實施飛彈射擊，以製作解放軍各處基地位置地圖見長的網友溫約瑟先根據共軍所發布擔負此波操演各個飛彈基地的畫面，確認畫面中基地的座標，推估出共軍負責攻台火箭軍的基地位置與番號。