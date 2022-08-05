飛彈打來警報沒響？美日有來救嗎？中共軍演8大問一次解答

中國當局因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍4日起於臺灣海峽進行3天大規模實彈軍演，不僅影響台海情勢，也引發全球關注，到底事件如何演變？自己又能做些什麼？《聯合新聞網》整理如下。

Q1.為何大家對這次軍演這麼緊張？哪裡不一樣嗎？

此次6個軍演區都越界，是中國首次打破「海峽中線」，並侵入我國領空、領海，最近軍演區離岸僅16.5公里，且演訓範圍比1996年台海危機時更大。

由於軍演區包圍涵蓋台灣北部、西南、東南及東部海域，形成包圍之勢，阻礙海空航道，台灣形同「鎖島」。

Q2.這次中共軍演的範圍有多大？會影響到什麼時候？

範圍： 共有6個管制區域，包含北部、南部與東部；4日上午航港局再公布一處位於東部海域的警戒區，但未能證實與軍演有關。

共有6個管制區域，包含北部、南部與東部；4日上午航港局再公布一處位於東部海域的警戒區，但未能證實與軍演有關。 時間：8月4日12時起至7日12時止。

鎖台危機 3個第一次 製表／政治組

Q3.這次中共軍演包括哪些項目？

將在台東部海空域進行飛彈試射，西部則是長程火力實彈射擊，組織多軍兵種部隊進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練。

Q4.面對中國威嚇，我軍如何戒備？

全面加強警戒，將國軍三軍地區輪值的戰備部隊由連級的「戰鬥隊」提升為營級的「特遣隊」，因預期會有道彈飛越本島上空，新竹樂山基地的長程預警雷達嚴密監控，並與兩座飛彈預警中心連線。另4日一早台東空軍基地F-5F老虎與幻象2000戰機接連升空，基地內防空飛彈也全面戒備。

但目前戰備狀況仍為「經常戰備時期」，沒有提升，國軍官兵休假、外散宿也都正常實施。

國軍為了因應中共軍演，在恆春機場部屬重兵反制。記者劉學聖／攝影

Q5.美軍、日軍有什麼反應嗎？

此次軍演牽動各國敏感神經，美軍出動軍機展開監控，4日12點時，一架美國海軍P-8「波賽頓」海上巡邏機飛入管制區，另美軍「雷根號」航母打擊群則北上接近日本方向。

日本4日上午出動偵察機朝西南方前進，下午3時則有多架F-15戰機、KC135空中加油機自航空自衛隊那霸基地起飛，朝西南方飛行。

因應共軍演習，日本和美國基地的軍機4日緊急起飛。（取自NHK）

Q6.首日軍演狀況如何？飛彈方向、落點在哪？

據共軍東部戰區釋放的消息，4日出動多台新型遠程火箭砲、地對地彈道飛彈，以及上百架殲擊機編隊和十餘艘驅逐艦、護衛艦。且朝台海射擊11枚東風系列彈道飛彈，分別朝向台灣北部、南部及東部周邊海域，其中有4枚飛彈經過台灣上空，為首度有中共彈道飛彈飛越台灣陸域上空，另有22架次共機越過中線並隨即返回。

共軍多枚飛彈 飛越台灣上空 製表／政治組、大陸中心

Q7.為何有飛彈經過本島上空警報卻沒響、國軍也沒反應？

國防部說明，因彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且國軍運用監偵系統精準掌握並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，故未發布防空警報。

此外，考量中共飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。

Q8.為何共軍飛彈射台灣，日本卻強烈抗議？

因共軍發射的彈道飛彈中，有5枚落入日本專屬經濟區，這也是首次有中國飛彈落入此區。日本外務大臣林芳正透過外務事務次官森健良表達強烈抗議，並指中國的行動「嚴重影響區域和國際社會的和平穩定」，呼籲中國「立即停止軍演」。5日日本首相岸田文雄在與裴洛西會面後，再次表示對中國表達譴責與抗議，並要求立即中止軍演。

但中國大陸外交部早前表示，不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。

☆台海情勢緊張，我該準備避難包嗎？如果開戰該怎麼辦？☆

台灣除了可能面對兩岸開戰的危險，地震也是不可預測的威脅，因此可預先準備避難包置於家中隨手可得之處，包內準備避難途中所需最少限度的物品，其中水與乾糧必不可少。據台北市消防局說明，緊急避難包需有水、食物、現金、證件影本、急救用品、哨子、瑞士刀、手電筒等物品。

另可下載內政部警政署推出的「警政服務」APP，點選其「防空避難」選項後，會在Google地圖上顯示附近的避難點。建議可先使用手機截圖或離線地圖標註避難地點，方便隨時於離線狀態查閱。

圖／翻攝自台北市消防局網站