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共軍飛彈經我空域不發防空警報 專家：頓挫中共心理戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
日本防衛省公佈共軍飛彈經台北上空。圖/防衛省
日本防衛省公佈共軍飛彈經台北上空。圖/防衛省

日方證實共軍彈道飛彈昨飛經台北上空，我國未發放防空警警報，國防部也輕描淡寫。旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，這基本上令中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

梅復興透過臉書貼文表示，粗略來說，一般彈道飛彈的最大飛行高度約為其射程的四分之一。譬如射程600公里的傳統戰術彈道飛彈、東風15 的最大射高通常就在150公里上下。如果日本防衛省公佈的資訊正確，那第六到九枚飛越台灣時的高度都應該明顯超過100公里，即便有一段在台灣上空時已過了「遠地點」，開始進入末端飛行，逐漸下降的階段，而這個高度是在一般地球大氣層與太空的分界線，即所謂的「卡門線」（Karman Line）之外。也就是說，共軍昨日發射的彈道飛彈嚴格來說並未通過我國法定 或國際認定)的領空範圍。

他認為，中共這麼做有不得不如此的考慮。一來，為了要確保能飛越台灣或台北上空，而又不至於濺落點距台灣太近以至會有像1995年7月演習飛彈墜落福建，2020年8月飛彈試射墜落廣西等意外擦槍走火之虞，又要配合手邊可用東風系列飛彈的特性，所以就得採納這樣種彈道高度的方案。

他進一步說，其二，中共一定也有考慮到法律層面的問題，所以選擇了飛彈不至於穿越國際法認定的領空範圍的演習射擊方案，旨在讓台灣只能吃悶虧卻無門申訴。

梅復興表示，只不過，中共大概沒想到，民進黨政府得到了其真傳，並以其人之道還治其人，竟未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空，而僅是事後國防部經媒體查證才予輕描淡寫說明！ 這基本上令中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

梅復興表示，共軍不僅此次公告將進行四天的演習理論上尚未正式結束，且未來數月內的後續動作亦仍須密切觀察。但誠如拜登政府所言，北京這次將裴洛西訪台一事上綱到外交，甚至軍事危機是沒有實質必要的。當然，習核心顯然有其認為必要做出如此激烈反應的原因。但之所以會出現這種不正常的決策考量與行為模式，就是中共政權高層顯著存在著嚴峻不穩定的徵兆。而這才是各國目前最關注與憂心的聚焦。

軍演 解放軍

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