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曹興誠批中共軍演囂張跋扈 宣布捐30億元加強台灣國防

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。記者簡永祥/攝影
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。記者簡永祥/攝影

聯電榮譽董事長曹興誠今日舉行記者會，針對中共以演習為名，意圖對台灣進行實質封鎖，以為報復，他強烈批判中共對台灣行徑如此囂張跋扈，或許以為台灣人都貪財怕死，貪財可利誘，怕死者可以威脅，不把台灣看在眼內，因此他宣布捐出30億元（約1億美元），來協助加強國防，並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

曹興誠表示，雖然1億美元用於備置武器無大意義，但他認為現在台灣國防的弱點，不在武器裝備，而在認知和士氣方面的不足。他希望新台幣30億元，可以填補一些這方面的空缺，並希望拋磚引玉，喚醒大家在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強備戰。

針對30億元的用途，將用以推動全民國防教育，提振民心士氣；研究並出版反制對台認知作專書及各類影音創作；辦理揭露中共對台威懾、統戰滲透相關活動；開發辨識或追蹤溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息；開發反制中共對 台網攻及駭侵活動等。

聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。記者簡永祥/攝影
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。記者簡永祥/攝影

軍演 解放軍

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