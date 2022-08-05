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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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也遭攻擊？內政部戶政司網站緩慢 身分證申辦不影響

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
內政部官網、戶政司官網登入緩慢，內政部稍後將說明原因。圖／取自網路
內政部官網、戶政司官網登入緩慢，內政部稍後將說明原因。圖／取自網路

美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，共軍啟動台海周邊實彈演練，總統府、外交部、國防部、警政署網站也都遭受攻擊，今天上午內政部官網、內政部戶政司官網也都無法進入，民眾紛紛詢問「官網掛了？是否也遭攻擊？」

據了解，內政部官網、戶政司官網登入緩慢，內政部稍後將說明原因；戶政系統方面，目前民眾在戶政事務所申辦身分證等證件不影響，上午10時開始系統已經陸續恢復正常。

行政院昨上午才證實總統府、外交部、國防部網站遭攻擊，且近期政府官網被擊流量，是過去的兩倍左右，最高是8月2日攻擊量是平常單日最高23倍；政院強調政府已啟動因應機制、加強防護，沒有發生對資安危害情形。

昨天深夜全國警察用來受理報案、調查資料的警政知識聯網與警用行動載具疑似遭網路攻擊，警用行動電腦等警察相關勤務系統服務中斷，基層員警無法連線，今天凌晨警政署回應「經查應為機房網路連線設備故障，已初步排除駭客攻擊」。

今天上午內政部全球資訊網、內政部戶政司全球資訊網也無法登入。對於是否為外部攻擊，內政部稍後說明。

軍演 解放軍

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