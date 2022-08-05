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沒防空警報惹議 柯文哲：這要國防部、總統府出來說明

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
柯文哲表示，他覺得整個台灣的空防，包括防空演習，還是要再落實一點，北市府在這段時間會加強警備。記者楊正海／攝影
柯文哲表示，他覺得整個台灣的空防，包括防空演習，還是要再落實一點，北市府在這段時間會加強警備。記者楊正海／攝影

中共解放軍昨天中午起展開軍演，有飛彈飛越台北上空，我國防部卻沒發「防空警報」。台北市長柯文哲上午參加市府親子日活動受訪表示，還是盡量公開透明，有一些準備，但是他覺得整個台灣的空防，包括防空演習，還是要再落實一點，北市府在這段時間會加強警備。

對於國防部昨深夜才證實有飛彈越過台北上空，柯文哲說，北市的民防系統沒有接到發警報的通知，系統不曉得，是看了日本報導才知道有這件事情。媒體也問柯文哲，昨天沒發防空警報，是不是故意隱瞞？柯文哲說，這要國防部才可以回答，他不曉得。

柯文哲說，軍事也是專業，他沒有辦法替國防部回答，還是國防部覺得高度超過100公里不發布？這他不曉得，這要看怎麼解釋。至於還是要告訴百姓有飛彈飛過？這要總統府出來說明，沒有辦法代替回答。

對於有不少政府部門網路遭攻擊，柯文哲指出，其實所謂的網路安全，跟平常想像的不一樣，真正危險不是那一天，因為那天只是平常在滲透，突然展現出來，北市府過去也被駭過，這個是一個看不見的戰爭而且隨時在進行。

柯文哲說，北市府花了很多力氣在做這一塊，有改善很多，但他覺得這沒有最好、只有更好，資通安全的確是一個大問題，北市有在注意，也有一直在精進。

軍演 解放軍

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