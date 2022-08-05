聽新聞
test
0:00 / 0:00
王定宇：未發放防空警報 符合接戰規則
中共軍演持續，根據日媒報導，昨天有四枚導彈穿越我國領空，但政府未發放防空警報，引發質疑。民進黨立委王定宇今天表示，各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，部分從大氣層外飛越台灣，並預測其落點為東部海域（非領海），對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發放防空警報。
王定宇指出，分享正確資訊就是捍衛自己國家，這二天的駭客和網路帶風的網軍很猖獗，國內配合中國軍事行動者，違法的部分由相關單位查處，關於中國部分導彈從大氣層外的高度飛越台灣的相關議題，倒是值得分享資訊。
王定宇說，領空的認定問題，「巴黎航空公約」和「國際民用航空公約」規定，一般領空的認定，不包括外太空，國際上對於領空的最大高度未有一致意見。國際航空聯合會以100公里高度作為地球大氣層與外層空間的分界，稱為卡門線，美國空軍和美國國家航空暨太空總署對於外太空的定義則為海拔80公里（50英里）。
王定宇並引述國防部說法指出，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，且國軍精準掌握中共飛彈彈道落點為東部海域，也在領海外，對本島不構成危害，因此未發布防空警報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言