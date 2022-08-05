王定宇：未發放防空警報 符合接戰規則

中共軍演持續，根據日媒報導，昨天有四枚導彈穿越我國領空，但政府未發放防空警報，引發質疑。民進黨立委王定宇今天表示，各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，部分從大氣層外飛越台灣，並預測其落點為東部海域（非領海），對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發放防空警報。

王定宇指出，分享正確資訊就是捍衛自己國家，這二天的駭客和網路帶風的網軍很猖獗，國內配合中國軍事行動者，違法的部分由相關單位查處，關於中國部分導彈從大氣層外的高度飛越台灣的相關議題，倒是值得分享資訊。

王定宇說，領空的認定問題，「巴黎航空公約」和「國際民用航空公約」規定，一般領空的認定，不包括外太空，國際上對於領空的最大高度未有一致意見。國際航空聯合會以100公里高度作為地球大氣層與外層空間的分界，稱為卡門線，美國空軍和美國國家航空暨太空總署對於外太空的定義則為海拔80公里（50英里）。

王定宇並引述國防部說法指出，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，且國軍精準掌握中共飛彈彈道落點為東部海域，也在領海外，對本島不構成危害，因此未發布防空警報。