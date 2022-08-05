解放軍飛彈掉落經濟區 日網友炸鍋怒吼「反制獨裁國家！」

中共解放軍在4日在台灣周邊進行軍演，並且發射多枚東風飛彈。而其中五枚飛彈落入日本的專屬經濟區（EEZ），引發日本的強烈不滿。除了日本外務省事務次官森健良已向中國駐日大使表達嚴正抗議，要求停止軍演之外，網路輿情也瞬間炸鍋。

日本媒體「產經新聞」於4日晚間，報導日本防衛相岸信夫證實中共飛彈擊中EEZ（專屬經濟區）的消息，底下迅速湧入了上千則留言。有網友就表示「我個人認為，這讓我下定決心該改變日本憲法了」、「解放軍的演習會持續到7日，八成還有類似的挑釁行為」、「日本為了守護國家，這下不宣告積極強化防衛能力不行了」。

有人則指出國際關係的變動，認為「雖然說是報復裴洛西來台，不過這也太過火了」、「總之要先切斷對中國的依賴」、「這會像烏克蘭一樣，世界各國開始對中國進行反制，日本也無法置於事外」、「面對中國、北韓和俄羅斯這些獨裁國家，應該要和價值觀相同的國家一起守護和平，日本不能在臺灣遇到困難時見死不救，必須在軍事上做出協力防衛」。

但有人擔憂國防領導者的健康狀況，認為「岸防衛大臣的健康狀況有問題吧，記者會都只唸準備好的稿子」、「岸防衛大臣一直坐著輪椅處理政務，國防領導果然還是該給健康且有統率力和決斷力的人來當吧」、「幾個之前有當過經驗的人選，像是小野寺五典之類的都比較好吧」