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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

中共軍演 江啟臣：政府不要輕忽，勿演變成無法收拾

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
國民黨前主席、立委江啟臣。圖：取自江啟臣臉書
國民黨前主席、立委江啟臣。圖：取自江啟臣臉書

中共解放軍大在台灣周邊進行軍演並發射飛彈，國民黨前主席、立委江啟臣表示，他的服務處昨天接到許多選民來電詢問是否會有空襲警報？該如何應變？顯示出執政黨並未提出具體的準備，讓人民無所適從。

江啟臣以烏俄戰爭為例表示，當初俄羅斯初期以第一、二階段演訓，到第三階段光明正大地大規模演習從而進行「合理兵力調動」，最後透過心理戰、認知作戰告訴大眾要撤軍的消息，但實際上卻動用武力發動戰爭。台灣應該引以為戒、不要輕忽，希望能夠用和平的方式解決爭端，不要演變成無法收拾的危機。

啟思民本教育基金會昨晚舉辦「啟思國際」沙龍，由基金會董事長江啟臣、東海大學政治系邱師儀教授和人在華府的政大外交系副教授吳崇涵，針對中共在台海軍演我方、美方如何應對，以及美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後國際局勢發展走向進行深度分析。

江啟臣表示，這次中共演習已突破海峽中線，嚴重侵犯到中華民國的主權，演習區將台灣團團圍住，已經達到軟性封鎖的程度，九六年飛彈危機時在金門前線服海龍蛙兵役的江啟臣表示：「這次演習範圍及時間都超越九六台海危機」。

他認為，除了軍事演習外，中共在經濟貿易及外交上，於裴洛西離開台灣之後可能還會有更多動作，江啟臣呼籲蔡政府：「一個負責任的政府必須要有憂患意識、主動做好萬全準備」。

吳崇涵人正在華府，於節目中提出第一線的觀察，他說拜登其實在裴洛西出發前有勸阻訪台，但裴洛西有自身的盤算因此堅持成行，她不只想強化自己在意人權議題、也關乎未來是否能續任議長，不過這也將造成拜登政府接下來需要做出妥善的處理。

吳崇涵表示，台灣於此事件都處被動角色，接下來如何做好風險管控，將會是台灣外交及國安需要面對的問題。對照韓國尹錫悅的風險考量，不論是從政治或經貿上來說，都是採取相對謹慎的態度。

軍演 解放軍 江啟臣

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