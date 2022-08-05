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飛彈越我上空沒警報 蘇揆：隔壁惡鄰耀武揚威不會屈服
美國眾議議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，中共解放軍在台灣周邊6處海域軍演，飛彈越過我上空，行政院長蘇貞昌表示，隔壁惡鄰在我們家門口耀武揚威，台灣不會屈服。
蘇貞昌今天上午視察捷運汐止東湖線規劃情形，針對中共軍演回應。
媒體詢問，院長曾說，就算只有一支掃帚，也會跟敵人周旋到底，但是，昨天大陸的飛彈頭從我上空飛過，但防空警報沒有響，說好的抗中保台 ，難道只是流於口號？ 院長的掃把準備好沒？
蘇說，隔壁惡鄰在我們門口耀武揚威，在國際最頻繁航道以軍演破壞，受到全世界譴責，台灣對中國武力展示，都妥善因應，不會屈服。
中共我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，飛越我上空，國防部昨表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害，各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。
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