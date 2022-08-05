【專家之眼】台海中線不復存在？

不滿美國會眾議院議長裴洛西訪台，中共人民解放軍宣布自4日中午十二時至7日中午十二時共三天於台灣東、西、南、北周邊海域、空域展開實彈軍事演習。

中共所公告之實彈演練區共有六個，分別位於苗栗西北部外海、基隆市北部 、東北部海域、花蓮東部太平洋海域、屏東縣南部海域、以及高雄市西南部海域。軍演期間，所有船隻與飛機禁止駛入或飛越該公告海、空域。

1995年7月至1996年3月，不滿華府同意前總統李登輝訪美，中共公布六個軍事演練和飛彈發射區。據稱，在美國施壓下，中共解放軍採取「三不原則」，即：(一) 發射飛彈不會飛越台灣本島上空; (二)海、空軍不超越台海中線；(三) 即使舉行登陸演習，不會實際去占領台灣的島嶼等。

當時解放軍在演習時，的確發射了飛彈，但沒有使用實彈的彈頭，也未飛越台灣本島上空。中共海、空軍沒有跨越台海中線、沒有採取行動佔領台灣所控制的島嶼，例如金門、馬祖、東引、烏坵等。

與26年前的「第三次台海危機」相比，此次中共實彈軍演有幾個地方值得注意。

第一，中共海、空軍將超越台海中線。依據中共新華網所公布的訊息，苗栗西北部外海的第一個實彈軍演區已跨越台海中線兩側，而基隆市北部和高雄市西南部的軍演區也位於台灣海峽靠近台灣一側的海域。

第二、此次軍演採實彈演練，但中共所發射飛彈是否飛越台灣本島上空？我國防部說沒有。依據中共新聞報導，其發射的數枚東風15B導彈都擊中台灣東部外海設定靶區。不飛越台灣上空，可能嗎？

第三，此次軍演區環繞台灣本島一圈，且對台灣的主要港口形成封鎖態勢，中共軍事恫嚇力度明顯加大。

第四、部份軍演區涵蓋台灣之12海里領海與24海里鄰接區。但依據國防部於2018年所公告修正「台灣、澎湖及東沙」地區限制、禁止水域範圍及事項，以及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的規定，此次中共軍演區有三個涵蓋我基隆、宜蘭、蘇澳、高雄附近海域之禁止與限制區，台灣國防部該如何執行「大陸船舶、民用航空器及其他運輸工具，非經主管機關許可，不得進入台灣地區限制或禁止水域、台北飛航情報區限制區域」此規定，尤其涉及中共軍艦或軍機？台灣海、空軍與中共海、空軍如果相遇，交戰準則又為何？

第五、1982年的《聯合國海洋法公約》允許沿海國在專屬經濟海域進行軍演，包括發射飛彈。中共所公告的軍演區是位於台灣海峽內與台灣東面外海之專屬經濟海域，因此至今，除日本就專屬經濟海域與軍演區出現可能重疊問題表示擔憂外，並未見國際社會有那一國指控中共違反了國際法。但我國防部表示中共軍演嚴重違反《聯合國海洋公約》。

第六、聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）針對裴洛西訪台導致台海局勢陷入緊張此事表示，聯合國對此議題的政策是依循1971年聯合國大會第2758號決議對「一個中國」的立場，此發言不利台灣。

總的來看，台海中線似乎已不復存在。未來，中共的軍艦與軍機，以及海警和海洋巡護船隻跨越台海中線的次數將不斷增加。倘若兩岸關係持續惡化，台灣海峽肯定是風不平、浪不靜。